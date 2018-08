Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował o tym, by anulować 462 tys. kary, nałożonej na spółkę Gdańskie Autobusy i Tramwaje za niewykonanie kursów w maju i kwietniu br. Z powodu braków kadrowych wśród kierowców gdańskiej komunikacji miejskiej część kursów w ogóle się nie odbywa, o czym najlepiej wiedzą pasażerowie z Gdańska.

Chodzi o 306 tys. zł za kwiecień br. oraz 156 tys. zł za maj.- Jaki jest sens nakładania i egzekwowania kary, gdy zmagamy się z ogólnopolskim kryzysem zwiazanym z dostępnością kierowców autobusów. Należy uznać to za przyczynę leżącą poza operatorem – przyznaje w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Zygmunt Gołąb, rzecznik prasowy ZTM.Choć kursy są w rozkładach, coraz częściej się zdarza, że autobusy w ogóle nie przyjeżdżają w dane miejsce. Mieszkańcy nie kryją irytacji, a spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje przyznaje, że ma coraz większy problem z brakiem kierowców. Efekt jest taki, że niektóre linie wcale nie wyjeżdżają na trasy, bo nie ma ich kto prowadzić.- Niektóre kursy nie są wykonywane z powodu braku kierowców. Liczymy, że sytuacja wkrótce się ustabilizuje. Spółka GAiT podpisała umowę z podwykonawcą, który na kilka najbliższych miesięcy przejął obsługę części linii autobusowych w mieście – mówiła nam niedawno Alicja Mongird z GAiT.Już w kwietniu prezes spółki Maciej Lisicki przyznawał, że brakuje ok. 20-30 kierowców. Od tej pory ta liczba wzrosła do ok. 70.Na kryzys nałożyła się też decyzja o obniżeniu wieku emerytalnego. Wielu kierowców w Gdańsku zdecydowało się na przejście na wcześniejszą emeryturę.Przedstawiciele ZTM zapewniają, że obecnie szkolą nowych kierowców i wkrótce sytuacja pasażerów ma się poprawić.Zachętą mają być darmowe kursy dla kierowców i motorniczych (wartość kursu to ok. 6,5 tys. zł). Po ich ukończeniu dostaje się gwarancję zatrudnienia. Warunkiem jest zobowiązanie podjęcia pracy w GAiT przez kilka lat.Początkujący kierowca GAiT w przeciętnym rozkładzie jazdy może zarobić od 4,3 do 4,6 tys. zł brutto.Wg raportu “Rynek pracy kierowców w Polsce”, przygotowanego przez PricewaterhouseCoopers we współpracy ze Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, w Polsce brakuje nawet 100 tys. kierowców – autobusów i ciężarówek.