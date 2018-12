Koncert bożonarodzeniowy, tradycyjnie odbywając się w kościele św. Mikołaja, w tym roku odbędzie się w kościele św. Józefa

W kościele św. Mikołaja pękł strop. To dramatyczna sytuacja dla wszystkich gdańszczan.

To bardzo bolesne. W tej świątyni spędziliśmy wiele, wiele godzin. Gdy w Gdańsku nie było jeszcze tak intensywnego ruchu, po nocach nagrywaliśmy w nim płyty i programy telewizyjne. Z kościołem dominikanów mieliśmy kontakt praktycznie od początku istnienia chóru.

Polski Chór Kameralny występował też od kilku lat w Mikołaju w koncertach bożonarodzeniowych. Nie potrafię wyobrazić sobie tych koncertów poza przestrzenią świątyni...

One rzeczywiście potrzebują sakralnej przestrzeni, tam gdzie jest żłóbek i inne elementy związane z Bożym Narodzeniem. Z Bożym Narodzeniem, podkreślę, a nie z Zimowymi Świętami, jak to się mówi na Zachodzie.

Szczęśliwie udało się przenieść koncert bożonarodzeniowy do sąsiedniego kościoła św. Józefa.

O wykorzystywaniu tej świątyni na koncerty myślałem już wcześniej. To może być bardzo sprzyjające wnętrze. To kościół jednonawowy, więc nikt z publiczności nie będzie siedział za filarem, z boku.

Będzie rodzinnie, jak przy świątecznym stole.

Tak, wszyscy będziemy naprzeciwko siebie. Mam nadzieję, że ten kościół jeszcze wielokrotnie będzie miejscem naszych występów.

Koncert bożonarodzeniowy zakończy rok muzyczny w Gdańsku, ale zakończy także jubileuszowy rok 40-lecia Polskiego Chóru Kameralnego. Wiele się działo.

Daliśmy sporo koncertów, także poza Gdańskiem. Ale jubileusz kończymy w Gdańsku. Nie tylko tym koncertem. Ukaże się także wydawnictwo poświęcone chórowi. Wprawdzie nie będzie to pełna monografia Polskiego Chóru Kameralnego, bo 40 lat jego historii to olbrzymi materiał. Publikacja, przygotowana przez pana Artura Matysa, ogranicza się głównie do wypowiedzi o chórze znanych kompozytorów.

Na pewno jest wśród nich Krzysztof Penderecki, który tak ceni sobie gdański chór, że to jemu powierzył polskie prawykonanie swojej Missa brevis.

To było nawet czymś więcej, niż polskim prawykonaniem, bo pewne elementy tej kompozycji są efektem naszej współpracy z Krzysztofem Pendereckim - w trakcie prób dokonaliśmy drobnych zmian, i to ta wersja miała swoje prawykonanie w Gdańsku. Teraz braliśmy udział w jubileuszu 85-lecia urodzin Pendereckiego. Byliśmy nawet, z małżonką i moją zastępczynią, gośćmi przyjęcia czy właściwie dwóch przyjęć, przed koncertem i po nim (śmiech). W takich uroczystych urodzinach jeszcze nigdy nie brałem udziału. To było jak wesele. Niewątpliwie Krzysztof Penderecki zasłużył sobie na takie fetowanie.

Publikacja, z wypowiedziami o Polskim Chórze Kameralnym najbardziej znanych żyjących polskich kompozytorów, będzie gotowa jeszcze przed koncertem?

Tam, i chcemy niejako obok, może w przeddzień koncertu, zorganizować promocję tej publikacji. To będzie pięknym zakończeniem naszego roku jubileuszowego. Promować chcemy i książkę, i także ostatnio wydane przez nas płyty, z muzyką wielkich współczesnych kompozytorów. Znajduje się na nich m.in. nagranie najnowszego utworu Krzysztofa Pendereckiego, i także innych świetnych kompozytorów, m.in. Edwarda Pałłasza. I także płyty - co jest dla mnie bardzo ważne - Andrzeja Hakenbergera. Muzyka tego kompozytora towarzyszy nam nieprzerwanie przez cały nasz jubileusz. Bardzo się cieszę, że w roku jubileuszowym udało nam się - zresztą z dużymi trudnościami, bo nie było to łatwe przedsięwzięcie - nagrać ją w słynnym wydawnictwie Naxos. Dzięki temu muzyka Hakenbergera może być poznana w całym świecie.

Warszawskie urodziny Maestro były weselem. Koncert w św. Józefie będzie spotkaniem przy świątecznym stole. Powinniśmy wspomnieć o jeszcze jednym miejscu związanym z koncertem bożonarodzeniowym: o Żarnowcu.

To dla nas bardzo miłe. Czujemy się zaszczyceni, że możemy przyczynić się do dobrego dzieła. Polski Chór Kameralny wielokrotnie już brał udział w różnego rodzaju inicjatywach, polegających na wspieraniu różnych pożytecznych i ważnych dzieł. Ważnych dla kultury, jak i dla życia społecznego. Przywiązujemy do tego niezwykłą wagę. Wierzę, że koncert będzie z pożytkiem i dla wszystkich słuchaczy, i dla tego pięknego miejsca, jakim jest Żarnowiec, Tyniec Północy, jak o nim niektórzy mówią.

Trochę przez nas zapomniany.

Pomorza raczej nie kojarzy się z pięknymi klasztorami. Tym bardziej nas cieszy, że taką skromną cegiełką, małym akcentem, możemy włączyć się w promocję i tego miejsca, i jego rozwoju, tak by służyło nam wszystkim.

***

Koncert bożonarodzeniowy odbędzie się 28 grudnia w kościele św. Józefa w Gdańsku, początek godz. 19. Wykonawcy: Cezary Paciorek, Polski Chór Kameralny, dyryguje Jan Łukaszewski. W programie Ariel Ramirez, Misa Criolla, Cezary Paciorek, Improwizacja na tematy kolędowe, Ariel Ramirez, Navidad Nuestra. Bilety 20/30 zł. Uczestnicy koncertu otrzymają cegiełki, umożliwiające wpłaty na rzecz budowy „Zacisza św. Benedykta”, domu gości w opactwie sióstr benedyktynek w Żarnowcu. „Zacisze św. Benedykta” ma służyć wszystkich gościom, którzy w żarnowieckim opactwie chcą szukać ciszy, modlitwy i duchowego prowadzenia.

