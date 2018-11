Koncert Coldplay "A Head Full of Dream" na dużym ekranie w Multikinie w Gdańsku. Wygraj bilet!

„Coldplay: A Head Full Of stars” pokazuje niesamowitą podróż Coldplay od skromnych początków garażowej kapeli do stadionowej supergrupy. Reżyser Mat Whitecross skupia się na występach na żywo i materiałach zza kulis dokumentujących światową trasę koncertową „A Head Full of Dreams”. W filmie zaprezentowano także niepokazywany nigdzie wcześniej materiał archiwalny rejestrowany przez ponad 20 lat. Produkcja zestawia spektakularne wykonania kultowych utworów, takich jak „Fix You” i „Viva La Vida”, z prywatnymi momentami nagranymi po koncertach. Tego wyjątkowego jednorazowego wydarzenia kinowego nie można przegapić!

„Coldplay”: A Head Full of Dreams” będzie można zobaczyć 14 listopada o godz. 20.00 w Multikinie w Gdańsku.

KONKURS

Dla naszych czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia na projekcję koncertu „Coldplay: A Head Full Of stars”. Wystarczy wysłać maila na adres: adrianna.sulska@polskapress.pl, w tytule wpisując: Koncert Coldplay Multikino Gdańsk, zaś w treści maila wpisując swoje imię i nazwisko. Pierwsze dwie osoby, które wyślą maila wygrają podwójną wejściówkę na to wydarzenie. Kto pierwszy ten lepszy!