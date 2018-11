Koncert mikołajkowy "Miłość jest wszystkim" w Gdańsku. Kto wystąpi 9 grudnia 2018 na Ołowiance? [program, artyści]

Kiedy odbędzie się mikołajkowy koncert „Miłość jest wszystkim”?

To niezwykłe muzyczne show odbędzie się na Ołowiance w niedzielę 9 grudnia o godz. 17.. Nowe aranżacje najpiękniejszych piosenek o miłości i świętach zostaną wykonane z udziałem orkiestry symfonicznej, a zaśpiewają je największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

Nowe aranżacje najpiękniejszych piosenek o miłości i świętach zostaną wykonane z udziałem orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Jacka Tarkowskiego. Podczas dwugodzinnego koncertu będzie można usłyszeć pełne energii przeboje takie, jak Love is in the air czy Can’t stop the feeling! ale nie zabraknie również świątecznych klasyków, jak "Last Christmas" oraz "All I want for Christmas is you".

Koncert będzie także transmitowany w telewizji TVN. Poprowadzą go aktorka, gwiazda filmu "Miłość jest wszystkim" Agnieszka Grochowska oraz prezenter telewizyjny Oliver Janiak.

Na scenie w wyjątkowych aranżacjach, solo i w duetach zaśpiewają m.in.

Edyta Górniak,

Igor Herbut,

Natalia Szroeder,

Piotr Kupicha,

Blue Café,

Anna Wyszkoni,

Sebastian Karpiel-Bułecka,

Iza Lach,

Ania Karwan,

Tulia,

Sonbird,

Aleksandra Gintrowska

Ania Rusowicz.

W koncercie wystąpią również aktorzy znani z filmu „Miłość jest wszystkim”, m.in.: Aleksandra Adamska, Joanna Balasz i Patricia Kazadi.

„Miłość jest wszystkim” – wspólny filmowy projekt TVN i Akson Studio to nowa świąteczna komedia, której akcja dzieje się w Gdańsku w czasie grudniowych przygotowań do gwiazdki. Reżyserem filmu jest Michał Kwieciński.

- Film„Miłość jest wszystkim” opowiada o tym, co najważniejsze czyli o uczuciach i relacjach między ludźmi, o tym co nas łączy, a nie dzieli i o świątecznym czasie, kiedy najbardziej uświadamiamy sobie, ile znaczy wybaczenie. To zupełnie nowa komedia świąteczna – ciepła, wzruszająca i pełna humoru opowieść jak nie zwariować w święta i poddać się miłości – mówi Dorota Chamczyk, producent TVN.

Miasto Gdańsk w filmie "Miłość jest wszystkim"

Gdańsk przeznaczył na ten film 500 tys. zł. Coraz częstsze przenoszenie serialowych i filmowych produkcji poza Warszawę wiąże się ze zjawiskiem nazywanym city placement, czyli odpłatnym lokowaniem miast w programach telewizyjnych. Gdańsk chętnie z tej formy promocji korzysta. Dlaczego? Przeczytaj: Gdańsk chętnie wydaje pieniądze na promocję w filmach i serialach. Opozycja ma wątpliwości

Miłość jest wszystkim - piosenka tytułowa Igora Herbuta: