Koncert na stulecie niepodległości. Cappella Gedanensis i Konstanty Wileński wystąpili w Wejherowie [ZDJĘCIA] [WIDEO]

Poniedziałkowy koncert skupił liczną widownię, która tego wieczoru nie szczędziła gromkich braw wykonawcom koncertu. Niektórym zakręciła się nawet łza w oku.

- To był bardzo wzruszający koncert. Wydarzenie, które skłania nas do głębszej refleksji i daje do myślenia nie tylko o historii, ale także o naszej obecnej sytuacji. Uważam, że szlakiem tych pieśni należałoby spróbować zakorzenić postawę patriotyczną, szczególnie w młodym pokoleniu - mówiła pani Maria z Gościcina.

Warto dodać, że w wydarzeniu uczestniczyli nie tylko wejherowianie. Niektórzy goście przyjechali z Pucka, Gdyni, czy choćby Kartuz.

- To było coś niesamowitego! Aż szkoda, że skończyło się tak szybko. Pieśni wykonane przez chór stały na najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o samego pianistę, to nic dziwnego, że mówią o nim „kompozytor poeta niczym Chopin”. Warto było pokonać te kilometry, żeby doznać tak wspaniałych wrażeń - mówiła pani Izabella, która na koncert przyjechała z Pucka.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycił Wiktor Pilarczyk, prezes Oddziału Polska Press w Gdańsku, a poprowadził je osobiście Mariusz Szmidka, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego.

- Koncert był zwieńczeniem naszego dużego projektu, w ramach którego od początku 2018 roku, czyli obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w każdy piątek publikujemy treści historyczne ukazujące tą naszą, jakże trudną drogę do wolności. 10 listopada do naszego sobotniego wydania Dziennika Bałtyckiego dołączyliśmy płytę z pieśniami patriotycznymi wraz ze śpiewnikiem. Celem tego było oczywiście zachęcenie naszych czytelników do wspólnego śpiewania, bo ta pieśń zarówno w tych trudnych, jak i radosnych momentach zawsze Polakom pomagała - mówił Mariusz Szmidka.

Symbolikę koncertu, jak i samej płyty, podkreślił również Marek Więcławek, dyrektor Cappelli Gedanensis.

- Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to ważne dla Polski wydarzenie, dlatego zależało nam na tym, aby tę wielką rocznicę uczcić. Wspólnie z redaktorem naczelnym Dziennika Bałtyckiego postanowiliśmy nagrać i wydać ową płytę, właśnie w przeddzień tego wyjątkowego święta. Było to duże, kosztowne i czasochłonne przedsięwzięcie. Wspólnie jednak pokonaliśmy wiele trudności, dlatego z tak wielką przyjemnością wydaliśmy tę płytę. Największą satysfakcją jest to, że zarówno ja, jak i Mariusz Szmidka, próbowaliśmy kupić gazetę w godzinach popołudniowych, a nigdzie już jej nie było. Ze sklepowych półek zniknęła w tempie ekspresowym. Dzięki temu został po nas trwały ślad. To właśnie w przeddzień tej ważnej rocznicy dla wszystkich Polaków ukazały się najpiękniejsze pieśni patriotyczne - mówił Marek Więcławek.

„W drodze do wolności” był wyjątkowym koncertem pieśni patriotycznych na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie wydarzenia przybyła publiczność miała przyjemność usłyszeć najpopularniejsze pieśni patriotyczne: Warszawiankę, Rotę, O mój rozmarynie, Białe róże, Wojenko, wojenko, Pierwszą Brygadę, Piechotę, Serce w plecaku, Czerwone maki na Monte Cassino, Pałacyk Michla, Marsz Sybiraków, Potulicką Pieśń Konfederatów Barskich oraz utwory polskie w wykonaniu Konstantego Wileńskiego specjalnie przygotowane na ten wyjątkowy wieczór.

- Na początku zagrałem kilka najbardziej znanych utworów Fryderyka Chopina. Następnie wspólnie z Cappellą Gedanensis wspólnie wykonaliśmy dwanaście tradycyjnych pieśni patriotycznych - mówił Konstanty Wileński.

Nie była to jednak pierwsza wizyta znanego pianisty w Wejherowie. W kwietniu tego roku w Filharmonii Kaszubskiej odbył się premierowy koncert Cappelli Gedanensis i Konstantego Wileńskiego pamięci Daniela Czapiewskiego. A jak sam kompozytor wspomina poprzednią wizytę w blisko 50-tysięcznym mieście?

- Wejherowo wspominam bardzo pozytywnie. Kilka miesięcy temu wspólnie z zespołem w Wejherowskim Centrum Kultury zagraliśmy "Suitę Kaszubską". Wówczas licznie zgromadzona publiczność przyjęła nas bardzo ciepło i serdecznie, podobnie jak i dzisiaj. Obecnie pracujemy nad drugą "Suitą Kaszubską", a w przyszłości zamierzamy wydać także płytę zawierającą obie jej części - dodał pianista.

**Partner strategiczny PKN ORLEN Partnerzy: Marszałek Województwa Pomorskiego OPEC (Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ), Port Gdynia

Patronat Honorowy: Jarosław Sellin- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Zobacz także:

Koncert Cappelli Gedanensis i kompozytora Konstantego Wileńskiego w Wejherowie