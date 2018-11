Koncerty, wernisaż, spotkanie podróżnicze i spektakle dla dzieci, w listopadzie, w Gdańskim Archipelagu Kultury

15.11 (czwartek), godz. 20.00 - CHANGO - to zespół czterech doświadczonych muzyków, łączących elementy funku, jazzu, rocka i bluesa. W muzyce CHANGO słychać największych - Jeff Beck, Weather Report, Medeski, Martin & Wood czy Frank Zappa.

Skład:

Szymon Drabkowski – gitara elektryczna

Maciej Kałka – gitara basowa

Borys Sawaszkiewicz – hammond, rhodes, moog

Lech Grochala – perkusja

Bilety: 20 zł, do kupienia w dniu koncertu.

18.11 (niedziela), godz. 17.00 - Teatr Barnaby "Baśń o rycerzu bez konia".

Baśń o rycerzu bez konia autorstwa Marty Guśniowskiej, zrealizowana przez Teatr Barnaby, to wartkie i prześmieszne przedstawienie marionetkowe o samotnym rycerzu i samotnym czkającym koniu, którzy szukają się na wzajem. Na swojej drodze spotykają mnóstwo barwnych postaci m.in.: myszo-nietoperza, księżniczkę, czarodzieja, czy nawet strasznego smoka.

Spektakl dla dzieci. Bilety: 10 zł, kasa czynna w niedzielę od godz. 16.30.

19.11 (poniedziałek), godz. 18.00 - Julia Tymańska "Rzeczy, które robię, a nie powinnam" - wernisaż wystawy młodej malarki, studentki III roku ASP. Mimo młodego wieku, Julia Tymańska ma na koncie kilka wystaw zbiorowych oraz indywidualnych m.in. z okazji 10-lecia Teatru Szekspirowskiego, w ramach ogólnopolskiego konkursu im. Wojciecha Fangora, a także w sopockim Sfinksie podczas „Prezentacji młodych”.

W malarstwie Tymańska poszukuje nowych środków wyrazu, struktur i narzędzi, a jej prace wyróżnia wyjątkowa ekspresyjność.

Wstęp wolny.

22.11 (czwartek), godz. 18.00 - Tamara Kanecka "Kobiecy Pamir Highway" - spotkanie z podróżniczką - Tamara Kanecką i pokaz slajdów.

„Opowieść o tegorocznej, rowerowej wyprawie przez słynną Pamir Highway, która jest jedną z najwyżej położonych dróg na świecie. 2 dziewczyny, 3 tygodnie, 900 km, prawie 10 km przewyższeń. Niewyobrażalne piękno drogi prowadzącej z Tadżykistanu do Kirgistanu, z widokiem na Afganistan. Przygoda, która połączyła w sobie elementy wyczynu, jak i samo podróżowanie, czyli z zupełnie innej perpektywy poznanie kultury i życia Pamirczyków. Do tego wszystkiego zero turystycznego doświadczenia w siodle rowerowym przed wyjazdem. Brzmi niewiarygodnie? Niech ta historia będzie przykładem sukcesu w pogoni za marzeniami!” - Tamara Kanecka

Wstęp wolny.

25.11 (niedziela), godz. 17.00 - Teatr Klapa czyli Koperek i Kminek "Wróbelek Elemelek". "Wróbelek Elemelek" to adaptacja prozy wierszowanej Hanny Łochockiej. Bajka w adaptacji i reżyserii Eugeniusza Sienkiewicza. Wystąpią: Ewa Żbikowska i Eugeniusz Sienkiewicz.

Spektakl dla dzieci. Bilety: 10 zł, kasa czynna w niedzielę od godz. 16.30.

29.11 (czwartek), godz. 20.00 - WADADA (Afro-Cuban-Etno-Dub) - WADADA tworzy muzykę inspirowaną tradycyjnymi rytmami Afryki, Kuby i Brazylii ze sporą domieszką rodzimych melodii. Grupa zagrała kilkaset koncertów w kraju i za granicą. Projekt WADADA (w języku amharskim „wadada” oznacza pokój i miłość) powstał w 1996 roku z inicjatywy Dominika Muszyńskiego – muzyka i animatora kultury etno.

Bilety: 20 zł, do kupienia w dniu koncertu.

