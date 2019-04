Koneserów dużego ekranu, strażaków, strażackie rodziny i przyjaciół zapraszamy na wyjątkowy film

Z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka mamy dla was wyjątkową filmową opowieść o losie strażaka. Piękny i mądry, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, film o odwadze, bohaterstwie i o tym, co nie powinno, a jednak się zdarza – o wypadkach i radzeniu sobie z ich konsekwencjami.

Zawód strażaka to dla Francka całe życie. Marzy o zostaniu komendantem. Podczas jednej z interwencji ratuje swoich podwładnych z pożaru, a sam doznaje ciężkich obrażeń, które przekreślają jego karierę oraz diametralnie zmieniają życie. Wcześniej to on ratował innych, teraz sam potrzebuje pomocy.

Ten poruszający francuski dramat to także podziękowanie dla rodzin strażaków, które żyjąc w nieustannym lęku, poświęcają swój spokój dla dobra innych i ryzykują najgorsze. To też dobra lekcja wewnętrznej siły i pokonywania własnych słabości pokazująca, jak podnieść się i nie poddawać w najtrudniejszych chwilach.

Film ukaże się na ekranach kin 12 kwietnia br. W roli głównej występuje Pierre Niney.

Zachęcamy naszych przyjaciół: Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, by uczynili mieszkańcom prezent z okazji Dnia Strażaka i zorganizowali specjalny seans filmowy.

Jeśli chcecie zorganizować pokaz filmu „Ocalić i zginąć” w waszych miejscowościach ‒ pomożemy! Piszcie na adres: dystrybucja@hagi.pl

Zapraszają: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, dystrybutor filmu „Ocalić i zginąć” Hagi Film, miesięcznik „Strażak” oraz portal naszemiasto.pl

Portal naszemiasto.pl i Hagi Film są Partnerami Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2019 organizowanego przez Związek OSP RP i miesięcznik „Strażak”. Każdego roku najlepsze społeczne inicjatywy realizowane przez ochotnicze straże pożarne w całej Polsce nagradzane są strażackimi Oscarami. Zwycięzców tegorocznej edycji poznamy już wkrótce ‒ 18 maja!