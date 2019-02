Koniec przebudowy Podwala Przedmiejskiego w Gdańsku. Otwarto pierwsze naziemne przejście dla pieszych na wysokości ul. Chmielnej [zdjęcia]

Uruchomienie przejścia przy tymczasowej sygnalizacji świetlnej spowodowało jednak we wtorek rano spore korki na prowadzącej do Podwala al. Armii Krajowej.

Poranne korki. "Sygnalizacja będzie konfigurowana"

Warta 16 mln zł, trwająca od kwietnia przebudowa Podwala Przedmiejskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Chmielną praktycznie została ukończona. Jej kluczowym elementem było utworzenie naziemnego przejścia dla pieszych, które zostało otwarte w poniedziałek 5 listopada. Początek funkcjonowania "zebry" przyniósł jednak spore zatory w ruchu w okolicy.

- Po wykonaniu przez wykonawcę oznakowania pionowego i poziomego, część pieszych zaczęła korzystać z przejścia pomimo wygrodzenia barierkami. W tej sytuacji postanowiliśmy otworzyć przejście dla pieszych i równocześnie prowadzić prace przy sygnalizacji świetlnej, która jest tymczasowo włączona w trybie stało-czasowym. W najbliższych dniach trwać będą prace przy skonfigurowaniu sygnalizacji świetlnej. Do czasu ich zakończenia mogą pojawiać się utrudnienia w ruchu. Takie rozwiązanie stało się konieczne, gdyż obecność pieszych korzystających z wygrodzonego barierkami przejścia stwarzała niebezpieczne sytuacje na drodze – tłumaczy przyczynę korków choćby na al. Armii Krajowej Tomasz Wawrzonek, Miejski Inżynier Ruchu.

Do połowy listopada zamknięta dla ruchu pozostanie jeszcze ul. Chmielna od wysokości Podwala do skrzyżowania z ul. Spichrzową. Rozpoczęły się tam czynności odbiorowe.

Kolejne etapy przebudowy Podwala Przedmiejskiego

Przypominamy, że omawiane prace to jednak dopiero pierwszy etap rozplanowanej na kilka lat przebudowy Podwala na blisko 2-kilometrowym odcinku od ul. Okopowej do Elbląskiej. Docelowo, poza właśnie otwartym, powstać mają jeszcze cztery inne przejścia naziemne - na wysokości: ul. Okopowej (tu „połowiczne” przejście naziemne przez jezdnię południową do wysepki tramwajowej), ul. Słodowników/Żabi Kruk, ul. Łąkowej oraz ul. Elbląskiej/Nowe Ogrody.

Oblicze Podwala zmienić mają także w najbliższych latach bezkolizyjne drogi rowerowe. Wszystko po to, by na nowo połączyć Śródmieście ze Starym Przedmieściem i Dolnym Miastem oraz sprawić, że ta arteria przestanie być „autostradą przez środek Gdańska”.

Nowe naziemne przejścia dla pieszych w centrum Gdańska

Poza Podwalem Przedmiejskim nowe naziemne przejścia dla pieszych mają powstać także w dwóch innych newralgicznych lokalizacjach w centrum Gdańska.

Według zamierzeń magistratu w drugim kwartale przyszłego roku piesi po pasach mają przechodzić w końcu między Bramą Wyżynną a Forum Gdańsk. Na tej „zebrze”, by nie paraliżować ruchu tramwajów, ma funkcjonować nie klasyczna a ostrzegawcza sygnalizacja pulsacyjna dobrze znana chociażby z ul. Kartuskiej. Szacowany koszt utworzenia tego przejścia to ok. 800 tys. zł.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska pracuje także nad koncepcją przejścia, które ma połączyć okolice Dworca Głównego PKP z drugą stroną ul. Wały Jagiellońskie (na wysokości Cinema City Krewetka). Finansowanie dla tej inwestycji ze środków unijnych jest już zapewnione, pasy w tym miejscu mają powstać w 2020 r.

