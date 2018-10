Koniec roku w Gdańsku bez fajerwerków. Sylwester w czterech dzielnicach Gdańska. Jakie atrakcje uświetnią koniec roku 2018?

- Kiedy myślimy o udanym tegorocznym sylwestrze, to myślimy o sylwestrze w dzielnicach. Takie postulaty zgłaszali mieszkańcy. Dlatego w tym roku bawimy się w czterech miejscach w Gdańsku. Koncerty odbędą się na Oruni, Chełmie, w Brzeźnie i Śródmieściu. Dodatkowo z myślą o naszych pupilach w tym roku w Gdańsku rezygnujemy z fajerwerków. Nowy rok przywitamy pokazem laserów – mówi prezydent Adamowicz.

- Mając na uwadze zdrowie wszystkich zwierząt w tym roku rezygnujemy z tradycyjnego pokazu sztucznych ogni – podkreślała Teresa Kuśmierska dyrektorka Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Odliczanie będzie odbywać się w rytm największego, 3 –tonowego dzwonu carillonu św. Katarzyny.

Cztery koncerty w Gdańsku w sylwestrową noc

Czerwone Gitary wystąpią w amfiteatrze w Park Oruńskim, Chełm będzie bawił się do muzyki zespołu Łąki Łan, dla Brzeźna zagra dj’a C-Bool, a na Targu Węglowym posłuchamy zespołu Brathanki.

Jarmark Bożonarodzeniowy - kiedy się odbędzie i jakie czekają nas atrakcje?

Jarmark potrwa od 1 do 23 grudnia.

- W tym roku zmieniamy opowieść o Targu Węglowym – zapowiada Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. - Postanowiliśmy zmienić Targ Węglowy nie tylko na czas trwania jarmarku bożonarodzeniowego, ale wydłużyć czas podczas którego będzie on pełen atrakcji. W tym roku zakończymy zimową działalność dopiero 13 stycznia – mówi Bojanowski.

Nowe atrakcje na Targu Węgolowym

Pojawi się na nim Karuzela Gdańska, którą znamy już z Targu Rybnego. Będzie strefa Food Court, w której spróbujemy kuchni hiszpańskiej (churrosy), węgierskiej (kurtosze i langosze), alzackiej (podpłomyki) i polskiej (makowce, pierogi, paszteciki, barszcz i żurek).

Będzie okazja do wypicia grzańca, pysznych herbat i zakupienia rękodzieła, natomiast 1 grudnia pojawi się... Orszak Elfów. W pierwszym tygodniu zabawiać nas będą elfy, do których od 6 grudnia dołączy św. Mikołaj. W drugim tygodniu na Targ Węglowy zawita Orszak Królowej Śniegu, a w trzecim Orszak Kolędników (w baśniowe postaci wcielać się będą aktorzy Teatru Feta). Parady odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 17.00

W soboty i niedziele w Wielkiej Zbrojowni działać będą warsztaty artystyczne dla dzieci, prowadzone przez instruktorów z Gdańskiego Archipelagu Kultury (od 12.00 do 17.00, w programie między innymi tworzenie Mikołajów, skrzatów, aniołków, stroików i warsztaty przyśpiewek).



Jarmark Bożonarodzeniowy to nie tylko wspaniała atmosfera, ale też niesienie pomocy. Przez cały czas trwania prowadzona będzie zbiórka dla Fundacji Hospicyjnej.

Jarmark Bożonarodzeniowy w liczbach

1 łoś Lucek, co mówi ludzkim głosem

2 renifery w Zaczarowanej Karecie

4 bramy wejściowe

8-metrowy Anielski Młyn

15 zł: cena jednego kubka – pamiątki z jarmarku

16 świątecznych parad

25 zł: cena dwóch kuków

35 metrów długości torów saneczkowych na Górce Lodowej

40 stoisk w strefie Food Court / Targ Węglowy

45 stoisk artystycznych / Wielka Zbrojownia Sztuki

60 stoisk w strefie rękodzieła i rzemiosła / Targ Węglowy, Forum Gdańsk

78 pasażerów w Karuzeli Gdańskiej

Rzemiosło i rękodzieło kupić będzie można w godzinach 11.00-20.00, natomiast strefę Food Court odwiedzimy od czwartku do soboty w godzinach 13.00-22.00, a od niedzieli do środy w godzinach 13.00-20.00.

Sylwester 2016 w Gdańsku