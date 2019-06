Koniec utrudnień dla kierowców i pasażerów autobusów na ul. Niepołomickiej w Gdańsku. Zakończył się remont jej 250-metrowego odcinka

Remont ul. Niepołomickiej, na 250-metrowym odcinku od ul. Przebiśniegowej do ul. Kampinoskiej, wszedł już w ostatnią fazę. Do wykonania pozostały jedynie drobne roboty wykończeniowe. Termin związany z umową to lipiec 2019 roku, jednak prace powinny zakończyć się w połowie czerwca. Kierowcy już teraz nie napotkają na niej już jednak żadnych utrudnień związanych z robotami.

W poniedziałek od pierwszych porannych kursów na swoje pierwotne trasy wróciły pojazdy linii:

Linia 113

- stała trasa w obu kierunkach ulicami: Orunia Gościnna – Trakt Św. Wojciecha – Małomiejska – Świętokrzyska – Niepołomicka – Srebrna – Kampinoska – Srebrna – Niepołomicka – Wielkopolska – Ofiar Grudnia 70 – Olimpijska.

Linia 175

- stała trasa w obu kierunkach ulicami: Maćkowy – Bartnicza – Starogardzka – Niepoło9micka – Pastelowa – Kolorowa – Srebrna – Kampinoska – Srebrna – Niepołomicka – Świętokrzyska – Havla – Łostowicka – Kartuska – Siedlce.

Linia 213

- stała trasa w obu kierunkach ulicami: Łostowice Świętokrzyska – Świętokrzyska – Wielkopolska – Ofiar Grudnia 70 (wybrane kursy: Olimpijska) – Zeusa – Apollina – Kowale Szkoła Metropolitalna.

Linia N13

- stała trasa w obu kierunkach ulicami: Żabianka SKM – Subisława – Pomorska – Chłopska – Obrońców Wybrzeża – Dąbrowszczaków – Kołobrzeska – Bażyńskiego – Wita Stwosza – Wojska Polskiego – Grunwaldzka – Zwycięstwa – Podwale Grodzkie – Wały Jagiellońskie – Armii Krajowej – Sikorskiego – Witosa – Havla – Świętokrzyska – Niepołomicka – Srebrna – kolorowa – Pastelowa – Niepołomicka – Wielkopolska – Ofiar Grudnia 70 – Olimpijska.