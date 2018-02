Burmistrz Miastka



Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko

a) obywatelstwo polskieb) pełna zdolność do czynności prawnychc) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowiskud) nieposzlakowana opiniae) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, lub za przestępstwo skarbowef) korzystanie z pełni praw publicznychg) wykształcenie wyższe magisterskie preferowane wykształcenie o kierunku artystycznym, kulturoznawstwo, animacja kultury, zarządzanie, ekonomia.h) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 letni staż pracy w instytucjach kultury lub urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej lub w innych instytucjach prowadzących działalność kulturalnąa) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowychb) umiejętność obsługi komputerac) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnejd) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, aktów prawnych związanych z działalnością instytucji kulturye) wysoka kultura osobistaf) odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność, umiejętność zarządzania zespołema) kierowanie pracą Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku i reprezentowanie go na zewnątrzb) wykonywanie zadań określonych w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkuc) wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkud) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami pracye) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi do realizacji zadań, określonymi w uchwale budżetowej miasta na dany rokf) gospodarowanie mieniemg) przedstawianie burmistrzowi planów rzeczowych i finansowych, programów, sprawozdań, informacji o działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkuh) współpraca z instytucjami kultury oraz organizacjami pożytku publicznego, prowadzącymi działalność kulturalnąi) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w świetlicach wiejskicha) list motywacyjnyb) kwestionariusz osobowyc) CVd) pisemna, autorska koncepcja funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wMiastku, ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju ośrodkae) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenief) kserokopie dokumentów poświadczające dodatkowe kwalifikacje zawodoweg) zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia o okresie zatrudnienia i zajmowanych stanowiskach oraz kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia;h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznychi) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karnej) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie / w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego/k) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydata zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/l) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskimł) kserokopia dowodu osobistegom) w przypadku kandydatów niepełnosprawnych – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośćWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku”, w terminie do dnia 19.03.2018 r., do godz. 16.00Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: do 10.04.2018 r.Przewidywany termin rozpatrzenia otrzymanych wniosków: do 23.03.2018r.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2016. poz. 922 jednolity tekst/, oraz ustawą z dn. 21.XI.2008r. o pracownikach samorządowych - / Dz.U. z 2016. poz.902 jednolity tekst/”Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.a) konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miastkab) wymiar czasu pracy - pełny etatc)informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury będą dostępne w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku, ul. Kazimierza Wielkiego 3, w godzinach urzędowania placówkid) Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.