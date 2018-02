Rada Nadzorcza



Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

w Nowym Dworze Gdańskim



ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim jest spółką komunalną, w której całość udziałów posiada Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański oraz Gmina Miasta Krynica Morska.Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.1) obywatelstwo polskie;2) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub prawnicze,3) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,4) co najmniej 3 lata na stanowiskach kierowniczych, przez co należy rozumieć zarządzanie zespołem ludzkim,5) dobra znajomość przepisów prawa gospodarczego, ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,7) niekaralność za przestępstwo umyślne,8) nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji.w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – nie otwierać” należy składać w terminie do 28 lutego 2018 r. do godz. 13:00 osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty zostaną otwarte w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 14.00 na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim sala nr 18 w dniu 28 lutego br. o godz. 16.00.Pełny tekst ogłoszenia, w tym informacje o wymogach dotyczących oferty kandydata, znajduje się na stronach Urzędów Miejskich w Nowym Dworze Gdańskim oraz Krynicy Morskiej i na portalu www.praca.pl.