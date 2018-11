Kontrowersje wokół dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności. Delegowano przedstawicieli do rozmów z wiceministrem kultury

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska poinformował, że rada Europejskiego Centrum Solidarności zajmowała się głównie dzisiaj decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego "o obniżeniu dotacji podmiotowej na rok 2019 dla ECS".

- Bogdan Borusewicz zaproponował przegłosowanie uchwały w tej sprawie. W wyniku intensywnej rozmowy rada ECS podjęła decyzję o przerwaniu swoich obrad do grudnia i delegowaniu ze swojego grona grupy, w składzie: Władysław Frasyniuk, Bogdan Borusewicz, Bogdan Biś (pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”) do rozmów z wicepremierem, ministrem Glińskim - powiedział Adamowicz.

Zaznaczył, że mają decyzję iż decyzja zostanie zmieniona.

Bogdan Borusewicz zauważył z kolei, że obniżenie dotacji o ponad 3 mln złotych jest dla ECS "rzeczą fatalną". - To może spowodować, że ten budynek, ta wystawa i to wszystko co się dzieje w ECS, a dzieje się tu wiele, staje pod znakiem zapytania - stwierdził.

Zaznaczył, że te 3 miliony złotych "są znaczącą częścią budżetu".

Przypomnijmy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o zmniejszeniu dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności o ponad 3 mln zł. Zasygnalizował to prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.

W rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Magdalena Mistat, kierownik Działu Promocji i PR ECS, powiedziała, że decyzja o zmniejszeniu dotacji jest dla nich zaskoczeniem. Zaznaczyła, że informacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadeszła drogą mailową.

W obszernym oświadczeniu nadesłanym do naszej redakcji MKiDN wskazało tymczasem m.in., że zgodnie z umową o utworzeniu i prowadzeniu ECS, resort zobowiązany jest do corocznej dotacji w wysokości czterech mln zł, a to, że faktycznie przekazywane kwoty były znacznie wyższe, wynikało z dobrej woli ministerstwa.

Teraz jednak „po przeanalizowaniu dotychczasowej działalności Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku podjęta została decyzja o powrocie do podstawowej kwoty wysokości dotacji podmiotowej dla tej instytucji”. Pozostała suma, 3 mln 146 tys. zł, zostanie przez ministerstwo skierowana na inne cele w Gdańsku.

