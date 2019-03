Kontrowersje wokół pomnika ks. Henryka Jankowskiego. Pomnik ma zostać rozebrany w piątek rano. Związkowiec z "S": Jestem bardzo rozczarowany

Związkowiec dodaje, że w tej chwili nie wiadomo, co się stanie z pomnikiem. - Nie zastanawialiśmy się nad tym. Mieliśmy nadzieję, że radni będą mieli trochę rozumu, ale niestety, to są ludzie zionący potężną nienawiścią do ks. prałata i kościoła. Jestem bardzo rozczarowany - mówi Roman Kuzimski.

Tymczasem miejscy urzędnicy wskazują, że jeżeli pomnik zostanie rozebrany na własną rękę po raz kolejny, będzie to naruszenie prawa.

Przypomnijmy, 7.03.2019 r. podczas sesji radni miejscy zdecydowali w sprawie ks. Henryka Jankowskiego. Przyjęte zostały uchwały dotyczące pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, usunięcia nazwy skweru ks. Jankowskiego oraz rozbiórki pomnika.

Przed sesją dziesięciu przedstawicieli "Solidarności" Stoczni Gdańskiej zebrało się przed siedzibą Rady Miasta Gdańska. Przynieśli złoty pomnik Donalda Tuska nazywany "Słońcem Peru". - To prezent dla prezydent Aleksandry Dulkiewicz - powiedzieli. Protestowali przeciwko osądzaniu przez Radę Miasta ks. Jankowskiego.

W czwartek po południu, krótko po decyzji Rady Miasta Gdańska szef Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Dośla, poinformował portal Tysol.pl, że pomnik prałata Henryka Jankowskiego zostanie rozebrany w piątek. - Nie jesteśmy w stanie go ochraniać i może być zniszczony, bo miasto Gdańsk nie chroni pomników przed bandytami - powiedział portalowi. - Sami zdemontujemy pomnik, żeby ktoś inny go nie zniszczył. Jest niemal pewnym, że przy takiej przychylności władz miasta jego zniszczenie to tylko kwestia czasu - dodał.

Zarzucił Radzie Miasta Gdańska złamanie co najmniej dwóch artykułów konstytucji, w tym szczególnie art. 42 pkt. 3 mówiącego o domniemaniu niewinności do czasu prawomocnego wyroku sądu.

Miejsce przeniesienia pomnika na razie nie jest znane.

