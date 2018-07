Przed bramkami na wjeździe na autostradę A1 w Rusocinie tworzą się ogromne korki. Kierowcy muszą czekać na wjazd. Bardzo powoli poruszamy się również trójmiejską obwodnicą.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

W Rusocinie na wjazd na A1 i zjazd z autostrady kierowcy czekają do 15 minut. Z kolei kierowcy, którzy oczekują na wjazd i zjazd na węzłach Lisewo i Nowa Wieś, poczekają dłużej niż 15 minut – informuje pracownik biura obsługi klienta firmy Amber One, operatora autostrady A1.Po wypadku w Lisewie ruch w stronę Gdańska odbywa się już wszystkimi pasami.Po wypadku w Lisewie przywrócono ruch na A1 w stronę Gdańska - odbywa się tylko pasem szybkim. - Prosimy o zachowanie ostrożności – apelują służby.Słoneczna sobota z 25-stopniową temperaturą to idealna kombinacja dla turystów, którzy leżą na plaży, ale utrapienie dla kierowców, którzy chcą są dostać z innych regionów Polski nad morze.Właśnie trwa zmiana wakacyjnych turnusów i drogi dojazdowe nad morze są praktycznie zablokowane.- W godzinach 10-11 bramki w Rusocinie były otwarte z powodu dużego natężenia ruchu. Robimy tak, gdy kierowcy czekają na wjazd powyżej 25 minut –- Auta praktycznie stoją na obwodnicy w stronę Gdyni na wysokości Szadółek – mówi nam pan Andrzej, kierowca z Gdańska, który w drodze z okolic Szadółek do zjazdu na Matarni spędził kilkadziesiąt minut.Korki tworzą się również w stronę Elbląga i Sobieszewa - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, gdy planujemy przejazd mostem pontonowym łączącym Wyspę Sobieszewską z Wiślinką.