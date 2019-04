Korki związane z utrudnieniami w tunelu pod Martwą Wisłą i na ul. Jabłoniowej paraliżują ruch w wielu rejonach miasta

Zgodnie z przewidywaniami trwające od weekendu działania drogowców w tunelu pod Martwą Wisłą i rejonie skrzyżowania ul. Jabłoniowej z Warszawską i trasą W-Z, spowodowały ogromne korki gdy gdańszczanie ruszyli w tygodniu do pracy.

W przypadku tunelu sytuacja i tak jest dużo lepsza niż np. w 2017 roku gdy przy podobnych pracach gwarancyjnych zamknięto go dla ruchu w ogóle. Teraz kierowcy w obu kierunkach korzystają z jednej nitki. Taka sytuacja utrzyma się do niedzieli. Do tego czasu trzeba się liczyć z zatorami na trasie Sucharskiego oraz ul. Marynarki Polskiej, Jana z Kolna czy Podwale Przedmiejskie. To z nich bowiem korzystają ci którzy chcą ominąć tunel.

Ogromne korki w południowych dzielnicach to z kolei wynik kumulacji zamkniętej od piątku w związku z budową trasy Nowej Bulońskiej Północnej części ul. Jabłoniowej oraz trwającej od wielu miesięcy budowy nowego wiaduktu Biskupia Górka w centrum.

- Bacznie obserwujemy sytuację w tym rejonie, ale z ewentualną interwencją w postaci np. zmiany kalibracji sygnalizacji świetlnej jeszcze czekamy. W poniedziałek np. al. Armii Krajowej była przejezdna raczej bez problemów, ale we wtorek w porannym szczycie rzeczywiście pojawiły się tam korki. Trzeba dać czas kierowcom na przyzwyczajenie się do nowej organizacji ruchu związanej z zamknięciem Jabłoniowej. Jeśli jednak zatory będą się utrzymywać, to jeszcze w tym tygodniu podejmiemy odpowiednie działania. Trzeba jednak pamiętać, że np. wydłużenie zielonego światła na al. Havla spowoduje jego skrócenie w innym miejscu, także zawsze jest to działanie coś za coś - mówi Tomasz Wawrzonek, Miejski Inżynier Ruchu.

Budowa Nowej Bulońskiej Północnej to jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji w Gdańsku. Stan zaawansowania prac, które wystartowały w maju, wynosił w grudniu 2018 - już 60 proc.