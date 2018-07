Nietypowy pacjent pojawił się w poczekalni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Do wizyty skłoniły go problemy z lataniem.

Przefrunął około 30 metrów i znalazł się przed wejściem do budynku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. A potem pomaszerował do poczekalni przy rejestracji dla pacjentów. Widać było, że ptak jest wycieńczony

W czwartek, 5 lipca, strażnicy miejscy zostali poinformowani o ptaku, który spaceruje między samochodami i wchodzi na jezdnię. Ponieważ mógł on stwarzać zagrożenie dla pojazdów, strażnicy próbowali złapać. Nie było to jednak proste - ptak próbował poderwać się do lotu, ale przez problemy ze skrzydłem nie wychodziło mu to zbyt dobrze. Po chwili wzbił się jednak w powietrze i wleciał... prosto do poczekalni dla pacjentów.– opowiada młodszy strażnik Katarzyna Sobańska.Historia ma jednak swój szczęśliwy finał - udało się ptaka schwytać w pożyczony koc i przekazać weterynarzowi. Potem uzyskał specjalistyczną pomoc.