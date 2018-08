Nowa piosenka Korteza zatytułowana „Stare drzewa” została napisana specjalnie do filmu Filipa Bajona „Kamerdyner”. W teledysku do utworu skomponowanego przez dwukrotnego laureata Fryderyków zobaczymy Sebastiana Fabijańskiego.

Piosenka Korteza "Stare drzewa" do filmu Kamerdyner

wejdzie do kin 21 września. To opowiedziana z epickim rozmachem, inspirowana prawdziwymi wydarzeniamina tle burzliwych wydarzeń pierwszej połowy XX stulecia. Na ekranie imponująca obsada: Janusz Gajos, Sebastian Fabijański, Marianna Zydek, Adam Woronowicz, Anna Radwan, Borys Szyc, Łukasz Simlat, Daniel Olbrychski, Kamilla Baar-Kochańska, Marcel Sabat, Diana Zamojska oraz Sławomir Orzechowski.2 lipca w sieci pojawiła się piosenka z filmu Kamerdyner pt.w wykonaniu Korteza.- Osobowość Korteza i jego umiejętność intymnego opowiadania o emocjach zdecydowały o wyborze piosenki „Stare drzewa” do filmu. – mówiW teledysku możemy zobaczyć, który gra główną rolę w filmie. Aktor w „Kamerdynerze” wciela się w– kaszubskiego chłopca, którego oczami oglądamy zmieniający się świat początku XX wieku. – Teledysk w magiczny sposób łączy mnie osobiście z filmowym Mateuszem Krolem. Moje prywatne wspomnienia mieszają się z życiem bohatera granego przeze mnie w filmie „Kamerdyner”. W trakcie pracy zadawałem sobie pytanie, czy można, grając różne fikcyjne postaci, przeżyć czyjeś prawdziwe życie. Fascynujące doświadczenie. – podkreślał Sebastian Fabijański.Film wejdzie do kin 21 września. Wcześniej, 5 września, premierę ma książka, która powstała na podstawie scenariusza. Jej autorami są Mirosław Piepka, Michał Pruski, Marek Klat i Paweł Kraśnicki.Producentem muzycznym utworu jest Bogdan Kondracki. Za scenariusz i reżyserię teledysku odpowiada Roman Przylipiak. Producentem teledysku jest NEXT FILM.