Kościół św. Mikołaja zostanie zamknięty do odwołania. Prezydent Gdańska powołał specjalną komisję, by ratować zabytek

Zagrożenie katastrofą budowlaną w Kościele Św. Mikołaja w Gdańsku

Paweł Adamowicz zwołał naradę w kościele, na którą przyszli: miejski konserwator zabytków Grzegorz Sulikowski i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Po oględzinach na miejscu - prezydent powołał zespół antykryzysowy, który ma ocenić poziom uszkodzeń i opracować plan ratowania kościoła - we współpracy z zakonnikami i specjalistami z Politechniki Gdańskiej.

- Kościół św. Mikołaja w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej rzeczywiście jest w zagrożeniu katastrofy budowlanej. Nikt jeszcze nie jest w stanie stwierdzić, jak mocno, ale wiadomo już, że jedna część kościoła jest wyłączona z normalnego funkcjonowania. Mogę zapewnić, że miasto Gdańsk i budżet miasta Gdańska będzie wspierał Ojców Dominikanów – gospodarzy kościoła – w działaniach, związanych z ratowaniem tego ważnego zabytku kultury sakralnej w naszym mieście – mówi prezydent Paweł Adamowicz.

- Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, co się wydarzyło i co się dzieje. Generalnie rzecz biorąc naruszona została konstrukcja kościoła, tzn. jeden z filarów prawdopodobnie zaczął osiadać, przez co żebra sklepienne przerwały się i tracą swoją nośność konstrukcyjną. Przyczyn może być wiele, pewne jest to, że coś się dzieje z podłożem, nie u góry, a pod ziemią. Trzeba będzie się dostać pod posadzkę. Ale muszą to zrobić konstruktorzy, bo oni są od tego. Trzeba będzie zabezpieczyć kościół, żeby dalej nic się już złego nie działo, następny krok to opracowanie całego systemu ekspertyz, a potem projektu konserwatorsko-konstrukcyjnego - mówi Grzegorz Sulikowski, miejski konserwator zabytków w Gdańsku.