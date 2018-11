Kościół św. Trójcy odkrywa swoje zabytkowe wnętrze!

W sobotę, 24 listopada odbył się niezwykły spacer historyczny po gdańskim kościele św. Trójcy. Ta druga pod względem wielkości świątynia po Bazylice Mariackiej, kryje w sobie dzieje zarówno franciszkanów, jak i urzędujących po reformacji luteran, którzy wprowadzili się tutaj 1555 roku. Dwugodzinna prelekcja kapłana zakonnego, dr Tomasza Janka, odsłoniła historię zakonu, a przede wszystkim cennego, średniowiecznego wyposażenia.

Spacer rozpoczął się od prezbiterium, czyli najstarszej części kościoła, która niegdyś funkcjonowała jako samodzielna świątynia Wieczerzy Pańskiej. Jednonawowy obiekt oddano do użytku w 1431 roku i dziś kryje wiele imponujących śladów architektury gotyku, która została tutaj ponownie odsłonięta już na początku XXI wieku.

- Do 2003 roku stała tutaj wielka ściana, pomiędzy korpusem głównym a prezbiterium. Hala służyła jako magazyn zabytków czy sala wystawiennicza. Prowadziliśmy wtedy dyskusję, co zrobić z kościołem. Doszliśmy do wniosku, iż trzeba przywrócić do dawnej świetności. Po wyburzeniu ściany rozpoczęliśmy wielką odbudowę i wyposażanie przestrzeni - opowiadał dr Tomasz Janka.

Przyszłoroczny jubileusz

Franciszkanie otrzymali zgodę na stworzenie klasztoru w Gdańsku w 1419 roku od papieża Marcina V. Oznacza to, iż w przyszłym roku będziemy obchodzili 600. rocznicę obecności franciszkanów w naszym regionie. Dziś dzięki zabytkom możemy odkrywać dzieje slynnych zakonników ubierających się niegdyś w szare habity.

Świątynia ucierpiała podczas II wojny światowej, jednak najcenniejsze wyposażenie (poza ołtarzem głównym) zostało zinwentaryzowane w latach 1943 - 1944 roku i następnie wywiezione na Żuławy. Po latach zabytki wróciły do kościoła św. Trójcy i dziś mogą cieszyć oko historyków sztuki, a także mieszkańców Gdańska. Manewr ten ocalił między innymi drewniane stalle z pięknymi snycerskimi zdobieniami z 1510 roku. Co ciekawe, znajduje się tutaj dokładnie 99 siedzisk.

W jednym z kątów świątyni możemy zobaczyć drewniane wykończenia przedstawiające zwierzęta, w tym gołębie, lwy a nawet małpy. W obecnym prezbiterium znajdziemy także trzy epitafia oraz herby, w których rozpoznamy także polskie elementy heraldyczne. Niestety nie zachował się ołtarz główny, który został wybudowany w 1634 roku przez luteran. Dzieło było dedykowane Wieczerzy Pańskiej.