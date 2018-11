Koszulki Mimi Lulu Belly dla młodych mam. Kup koszulkę i wspomóż Dom Samotnej Matki

Sylwia Zaręba-Gierz wpadła na pomysł stworzenia minimalistycznych koszulek. Ze świetnego jakościowo materiału i uszytych w Polsce. Dodatkowo tym projektem chciała wspomóc mamy, które miały trochę mniej szczęścia w życiu. 5 zł ze sprzedaży każdej sztuki koszulki modelu Mimi Lulu Belly, czyli z nadrukiem „ Nie dotykaj brzuszka dziecko śpi" będę przekazywać na Dom Samotnej Matki.

Skąd pomysł na koszulki? Sylwia po wizycie w sieciówkach stwierdziła, że nic nie może dla siebie znaleźć. Materiał był zbyt cienki (wszystko prześwitywało) i miała poczucie, że po praniu będzie miała w szafie nie koszulkę, a kolejną ściereczkę do kurzu.

Dodatkowo kiedy zaszła w ciążę koleżanki powiedziały jej: Syl przygotuj się na to, że ludzie będą dotykać Cie po brzuszku… Była w szoku! Przecież brzuszek to jest taka sama część ciała jak wszystkie inne. Nikt obcy nie dotyka naszej twarzy… 35 – 40 centymetrów to jest granica naszej intymności, jak ktoś obcy ją przekracza, to czujemy się niekomfortowo mówi Sylwia. Zaczęła myśleć co zrobić, żeby w delikatny sposób przekazać niektórym, że niekoniecznie ma na to ochotę. I właśnie tak powstała koszulka z napisem “nie dotykaj brzuszka dziecko śpi <3”.

