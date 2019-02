Kotka Bazylia nowym pracownikiem ZTM Gdańsk. Zostanie zaadoptowana ze schroniska Promyk

- Prawdopodobnie za dwa tygodnie pracę w ZTM rozpocznie nowy pracownik. Kotka nazywa się Bazylia i pochodzi ze schroniska "Promyk"- poinformował Sebastian Zomkowski, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Dyrektora zainspirował rzecznik prasowy ZTM, który dwa i pół roku temu zaadoptował porzuconego pod siedzibą ZTM w Gdańsku szczeniaka.

- Przez kolejne półtora miesiąca po adopcji przychodził z psem do pracy. Bywa, że przychodzą razem do pracy również teraz. Aktualnie przygotowujemy się do adopcji niemłodej już kotki z gdańskiego schroniska „Promyk”. To zwierzę, mające za sobą pewną życiową historię i przeżycia, które odcisnęły na nim bardzo wyraźne piętno. Bazylia znajdzie u nas dobre, ciepłe miejsce, zostanie otoczona opieką i będzie nam towarzyszyć w codziennej pracy. W sercu liczę na to, że inne jednostki i urzędy pójdą naszymi śladami i już wkrótce widok kota czy psa w urzędzie nie będzie stanowił dla nikogo zaskoczenia - mówi dyrektor Zomkowski.

Kilka tygodni temu kota porzuconego na dworcu PKS we Wrocławiu przygarnął prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

- Owszem, porównywanie naszej adopcji kota z gestem prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, który przygarnął porzuconego na tamtejszym dworcu PKS kota jest nieuniknione, niemniej uważam że trzeba powielać dobre wzorce i pomagać zwierzakom w potrzebie – mówi Sebastian Zomkowski, p.o. dyrektora ZTM w Gdańsku.

