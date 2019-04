Koty na wypadzie w Brzeźnie w poszukiwaniu właścicieli. Piąta edycja akcji gdańskiego Schroniska „Promyk”

Obok popularyzacji adopcji, organizatorzy akcji chcą przełamać wciąż obecne w społecznej świadomości stereotypy dotyczące kotów, szczególnie tych schroniskowych. W ramach wydarzenia będzie można dowiedzieć się również, jak bezpiecznie spacerować z kotem na szelkach, czy porozmawiać o wolontariacie w placówce.

Po deptaku będą spacerowały Oliwka, Snake, Cynia i Batman, czterech pensjonariuszy Promyka. Każdy z nich z inną historią, po różnych przejściach. To niestety nieliczna reprezentacja, bo w schronisku przebywa obecnie ok 120 psów i 70 kotów.

- Na "wypad" zabieramy tylko te koty, które radzą sobie z chodzeniem na szelkach – tłumaczy Małgorzata Zawadzka, kocia wolontariuszka. – Nie męczymy tych, które nie mają na to ochoty. W zeszłym roku wylała się na nas fala hejtu, że robi to wbrew ich woli.

Mruczki z bagażem

Oliwka w schronisku mieszka już od 4 lat. Nie ma ogona, na skutek wypadku ma częściowo uszkodzony rdzeń kręgowy i kłopoty z kontrolowaniem funkcji fizjologicznych. Mimo problemów zdrowotnych nie straciła pogody ducha. Uwielbia spacery, podczas których włącza jej się instynkt łowny. Nie straszne jej przejazdy autem, nie boi się tłumów ludzi, nie ma też agorafobii.

Cynia i Snake to stosunkowo młode kotki. Niestety są nosicielami wirusa FIV, czyli wirusa nabytego niedoboru immunologicznego (kociej odmiany HIV).

- Zwierzęta, podobnie jak ludzie, z tego typu przypadłością mogą żyć w zdrowiu przez wiele lat – przekonuje wolontariuszka. - Należy liczyć się z tym, że częściej mogą wymagać opieki weterynaryjnej, ale ta przypadłość to nie wyrok.

Batman to młody, gadatliwy kocurek. Do schroniska Promyk przybył niedawno.

- Zależy nam na tym, żeby nie musiał długo czekać na nowy dom – tłumaczy Małgorzata Zawadzka. - Możliwe, że komuś uciekł, bo trafił do nas z obróżką. Być może w ten sposób uda się odnaleźć jego prawowitych właścicieli.