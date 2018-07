Policjanci poszukują mężczyzny, który może mieć związek z kradzieżą w jednym z sex shopów w Gdańsku. Ze sklepu zostały skradzione akcesoria erotyczne o wartości 2,5 tys. zł. Policja upubliczniła wizerunek mężczyzny. Rozpoznajesz go? Skontaktuj się z policją!

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

Funkcjonariusze z Komisariatu III Policji w Gdańsku prowadzą czynności w sprawie kradzieży akcesoriów erotycznych o wartości blisko 2,5 tysiąca złotych w jednym z gdańskich sex shopów. Do kradzieży doszło w dniach 21 i 24 czerwca 2018.Związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek udostępnili policjanci. Mężczyzna wykorzystywał nieuwagę personelu i chował opakowania np. z bielizną pod kurtkę oraz do plecaka. Pozostałe akcesoria wyciągał z opakowań i chował do kieszeni i plecaka. Puste opakowania odkładał na półkę.Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości lub miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem III Policji w Gdańsku. Informacje można przekazać telefonicznie dzwoniąc na nr 58 52-11-522 lub do policjanta prowadzącego sprawę na numer 58 52-11-553 albo zgłaszając się do najbliższej jednostki policji.