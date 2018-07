Kryminalni z Gdańska szukają mężczyzny, który może mieć związek z kradzieżami i włamaniami do kościołów na terenie miasta. - Poszukiwany przez policjantów mężczyzna po wejściu do kościołów wyłamywał drzwiczki ze skrzynek z datkami i kradł pieniądze. Związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek publikujemy - mówi asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Funkcjonariusze apelują, by wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub mają informacje na jego temat, skontaktowali się z nimi.Policjanci z Wydziału Operacyjno Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku prowadzą czynności w sprawie kradzieży z włamaniem do kościołów na terenie Gdańska. Do przestępstw dochodziło w kwietniu oraz w maju tego roku, w sumie policjanci odnotowali pięć tego typu zdarzeń.- Sprawca wchodził do kościołów w godzinach popołudniowych lub wieczornych, wyłamywał drzwi wejściowe, lub wybijał szybę, potem po wejściu do kościoła szedł w miejsce, gdzie znajdowały się skrzynki z datkami. Mężczyzna włamywał się do nich i kradł z nich pieniądze -Tłumaczy, że policjanci do prowadzonych czynności zabezpieczyli zapisy monitoringu, na których znaleźli wizerunek prawdopodobnego sprawcy tego przestępstwa.- Policjanci szukają mężczyzny w wieku 25-30 lat, szczupłej budowy ciała. Mężczyzna posiada tatuaże na lewym przedramieniu oraz prawej nodze na wysokości łydki. Mężczyzna zmieniał też swój wygląd, podczas kilku zdarzeń miał włosy krótkie koloru ciemnego, innym razem był ogolony na łyso - mówi policjantka.- Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia, materiału filmowego lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, lub miejsca pobytu, proszone są o kontakt z policjantami z Wydziału Operacyjno- Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.Policjanci wskazują, że informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc bezpośrednio do policjantów kryminalnych na nr 58 32 16 255 oraz tel. kom. 501 043 385. Informacje można przekazać również pod numerem 58 32 16 005 albo zgłaszając się do Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 27.