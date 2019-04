Krystyna Janda reżyseruje w Gdańsku operę komiczną “Hrabina” Stanisława Moniuszki. Zdjęcia

Jest to żartobliwy i ironiczny komentarz do relacji społecznych i zachowań z początku XIX wieku.

Dzisiaj na mostku w Centrum Handlowym Forum odbyła się konferencja prasowa, którą prowadził Jerzy Snakowski. Krystyna Janda na pytanie "Co nas dzisiaj obchodzi ten XIX-wieczny Moniuszko?" odpowiedziała: "Opera ta, jak i inne dzieła Moniuszki, wyśmiewa ślepe naśladownictwo francuszczyzny i obcej mody. Nie doceniamy prostoty naturalności, własnej godności. W naszej inscenizacji jest to, umownie mówiąc, zmierzenie świata pozorów ze światem eko.

- Będziemy zachwyceni urodą tej muzyki - zapewniała Krystyna Janda. - Jestem w tej chwili tak uzależniona od muzyki "Hrabiny", że jak jej nie słyszę trzy godziny, to ją puszczam w samochodzie, nie mogę bez niej żyć.

- Jest dużym wyzwaniem podjąć się realizacji tej opery - powiedziała Monika Wolińska, odpowiedzialna za kierownictwo muzyczne. - Są w niej duże fragmenty tekstu mówionego splatającego się z fragmentami muzycznymi. Warto docenić kunszt tej muzyki. Niektórzy pisali, z jest to pierwszy polski musical, bo jest w niej dużo arietek, pieśni, które mogą być przebojem. Ten słynny polonez chorążego był wydany w 1500 egzemplarzach, podobnie jak toast, który śpiewamy "Niech jej gwiazdka pomyślności " to też jest w tej operze. Muzyka do "Hrabiny" ma jeszcze wiele niespodzianek. Scenografię i kostiumy (a będzie ich około 100) zaprojektowała Weronika Karwowska, za choreografię odpowiedzialny jest Emil Wesołowski. Hrabinę zagrają: Anna Patrys i Monika Świostek. Premiera odbędzie się 5 maja.

