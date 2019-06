Kryzys w szpitalu na Srebrzysku. Lekarze zapowiadają masowe zwalnianie się z pracy. Urząd Marszałkowski domaga się interwencji szefostwa NFZ

Szpital odmówił wpisania płci dziecka. Rodzice stracili należne im świadczenia

Młode małżeństwo z Gdańska, boleśnie doświadczone przez los, przeżywa kolejny dramat. Pomorskie Centrum Traumatologii przesłało do Urzędu Stanu Cywilnego nieprawidłowo wypełniony druk zgłoszenia narodzin ich martwego dziecka. Ze względu na to, że zgłoszenie było niekompletne, US...