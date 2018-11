Krzysztof Puzio: Stan murawy na Stadionie Energa Gdańsk jest dobry. Trzeba jednak wspomagać się nowoczesną technologią [rozmowa]

Tottenham Hotspur, Celtic Glasgow to kluby, w których Pan pracował. Czego ważnego nauczył się Pan na Wyspach Brytyjskich o murawach?

Wszystkiego o murawach dowiedziałem się na Wyspach Brytyjskich, bo z wykształcenia jestem ekonomistą. Przede wszystkim pokory do zawodu, bo wpływ na naszą pracę ma wiele czynników niezależnych od nas, matka natura, może zrobić spory bałagan, jeśli chodzi o trawę, czyli żywy produkt.

Jak ocenia Pan obecny stan murawy na Stadionie Energa Gdańsk?

Jest dobry, a nawet bardzo dobry. Zwłaszcza biorąc pod uwagę użytkowanie w ostatnim okresie, treningi Lechii, mecz z Cracovią, treningi reprezentacji Polski i Czech, aż wreszcie sam mecz. Po meczu Czesi mieli jeszcze trening z bramkarzami i gierki na całym boisku. W ciągu siedmiu dni było 8,5 godziny obciążenia dla murawy, która jest zacieniona ze względu na architekturę stadionu w Gdańsku.

Ze strony piłkarzy pojawiały się jednak ostatnio słowa krytyczne. To szukanie wymówek czy stan faktyczny?

Osobiście nie słyszałem negatywnych uwag, a jestem pracownikiem PZPN-u, więc dość blisko przy kadrze. Poproszono mnie na treningach, aby trawa była niżej skoszona i ta prośba została spełniona. Lechia na tej murawie wygrywa, więc nie ma co narzekać. Boisko jest takie same dla obu drużyn. Po meczu z Jagiellonią wypowiedział się Rafał Wolski, który do tematu podszedł dyplomatycznie i fair, że taki mamy klimat. Listopad w Polsce jest jaki jest i już pojawiają się przymrozki, a warunki są utrudnione, bo od września słońce jest praktycznie tylko w jednym narożniku. Potrzebna jest inwestycja w najnowszą technologię, żeby poradzić sobie z naturą, bo jej się nie oszuka. Nie ma słońca, nie ma cyrkulacji powietrza ze względu na architekturę stadionu, więc trzeba się wspomóc technologią, tak jak dzieje się to w Europie. W Bayernie Monachium wydaje się miliony, żeby murawa była najwyższej klasy, a i tak odbiega od standardów Premier League. Z kolei na Wembley dużym czynnikiem destrukcyjnym była eksploatacja.

Robert Lewandowski w meczu z Czechami nie trafił w piłkę do pustej bramki, bo popełnił błąd czy piłka podskoczyła?

Nie widziałem tego z boiska. Słyszałem, że piłka miała odbić się od kępy, ale centralnie od pola bramkowego jest wyrównana ziemia, bez trawy. Nie chcę dociekać. Gestykulacja Roberta Lewandowskiego wskazywała na to, że piłka się odbiła. Prawdę zna on sam.

Jak stan murawy w Gdańsku wygląda w porównaniu z innymi w Polsce?

Unikam takich porównań. Nie jestem na innych murawach i ich nie testuję. Jest dużo czynników niezależnych oprócz mikroklimatu czy budżetu. Nie wszystkie kluby czy stadiony są w stanie zainwestować w wymagany sprzęt i nawozy. Nie chcę na podstawie meczów w telewizji oceniać czyjejś murawy.

Murawa hybrydowa, jaka jest w Gdańsku, ma przewagę nad standardową?

Generalnie tak. Strefa wegetacyjna jest zbrojona sztucznymi włóknami i matą. Unikamy w ten sposób uszkodzeń strukturalnych podłoża. Trawa jest w stanie się wytrzeć, ale nie powstanie wyrwa, która zrobi dziurę, co wpłynie na mecz. Pielęgnacja jest podobna do murawy standardowej, ale efekt prac jest znacznie lepszy.

Jak często murawa w Gdańsku jest naświetlana, biorąc pod uwagę, że ma ograniczony dostęp do światła naturalnego?

Lampy mamy na stałe od nieco ponad miesiąca. Wykorzystywana jest każda możliwa godzina, żeby doświetlić płytę. Na koszenie, treningi czy mecz trzeba je ściągnąć, ale jak tylko jest możliwość, to lampy wracają na boisko. Do oświetlenia całej płyty potrzebujemy aż ośmiu dni, a chociażby na Wembley wystarczy jeden dzień na jedną połowę boiska i następny na drugą.

Co można zrobić, aby boisko w okresie zimowym było przygotowane?

Dodatkowe wsiewy trawy w dużych ilościach specjalną mieszanką, która jest w stanie wykiełkować w niskich temperaturach. W okresie mrozów murawa będzie przykryta specjalnymi matami, które kluby dostały od Ekstraklasy, a to wspomoże wegetację. Do tego specjalistyczne opryski dolistne bio-stymulantami i innymi składnikami mineralnymi.

Piękna siatkarka zostanie modelką? Jaqueline Carvalho zachwyca internautów