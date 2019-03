Krzysztof Rutkowski zaprasza na program "Skandaliści" w Polsacie, którego tematem będzie zaginięcie Iwony Wieczorek

"Zapraszam Was do oglądania w dniu jutrzejszym informacji w Polsat News oraz do oglądania programu „Skandalisci” o godz. 20:00 w Polsat News, w którym poruszę temat zaginięcia Iwony Wieczorek, a także w którym będzie wywiad z autorem książki „Co się stało z Iwoną Wieczorek”, z moim wieloletnim kolegą Januszem Szostakiem" napisał na swoim profilu Facebookowym Krzysztof Rutkowski.

Przypomnijmy, 8 lat temu, w ciepłą noc z 16 na 17 lipca 2010 Iwona Wieczorek wracała z imprezy. Mimo tego, że od zaginięcia dziewczyny minęły lata, wciąż nie udało się ustalić, co stało się dokładnie tej nocy. Korzystano z nagrań monitoringu, a w sprawę zaangażowali się nie tylko śledczy z Pomorza, ale też jasnowidz i detektyw Krzysztof Rutkowski.