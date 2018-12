Książka pod choinkę: "Zupełnie nowe przygody Bolka i Lolka". Spora dawka emocji i humoru [konkurs]

Bohaterowie uwielbiani przez kolejne pokolenia. Tacy sami, a jednak jakby inni. W nowej szacie graficznej, w którą "ubrała" ich Sara Szewczyk, przeżywają zupełnie nowe przygody, opisane przez Karolinę Macios.

Zuch, pies chłopców, zjada wszystko – od szynki poprzez kąpielówki aż po klapki. Nowa koleżanka – Zuza – wprowadza Bolka i Lolka w świat Minecrafta i w trójkę muszą zmierzyć się z pułapkami wirtualnej rzeczywistości. Na dodatek, sąsiad okazuje się wampirem, a w tajemniczych okolicznościach znika Święty Mikołaj - ostatnie widziały go renifery w sklepie na stacji benzynowej.

Oj, będzie się działo! Dobra zabawa gwarantowana. Nie tylko dla gorliwych fanów czy miłośników Bolka i Lolka. Pewnie i rodziców wciągnie ta lektura. Bo kogo nie zainteresuje "Blokada rodzicielska", "Psientynki" , "Kolekcja bąbli po komarach" czy "Klub śmieciożerców"? A w spisie treści znalazły się także inne - bardziej edukacyjne (?) rodzynki, jak: Test zucha, Warsztaty zdrowego żywienia czy Misja ratunkowa.

Ten specjalny prezent na św. Mikołaja wydało Wydawnictwa "Znak". Mamy 3 egzemplarze do rozdania.

UWAGA KONKURS!

Jak zdobyć książkę? Nie będzie tak łatwo, bo ten konkurs adresujemy do prawdziwych fanów Lolka i Bolka. Aby wziąć udział w konkursie trzeba opisać najzabawniejszą - waszym zdaniem - historię z udziałem filmowego rodzeństwa.

Odpowiedź należy przesłać na adres: g.pietrzak@prasa.gda.pl z dopiskiem Lolek i Bolek. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska i miejsca zamieszkania.

Uwaga! Książek nie wysyłamy!

Na odpowiedzi czekamy do 5 grudnia do godz. 14.00. Jeszcze tego samego dnia rozdamy nagrody. Laureatów naszego konkursu poinformujemy e-mailem o sposobie odbioru książki.

Zapraszamy do udziału w konkursie!