Książki na jesień. Co warto przeczytać w październiku? [konkurs rozwiązany]

"Spadek" Kasia Bulicz-Kasprzak, Wydawnictwo Edipresse Książki

To opowieść o dorastaniu emocjonalnym, spełnianiu marzeń i odkrywaniu potrzeb, które wcale nie muszą być takie oczywiste.W książce poznajemy Dorotę, która ma nadzieję, że jej los się odmieni. Jest zmęczona życiem w szarej rzeczywistości, a zerwanie z chłopakiem jedynie pogłębiło jej rozpacz i nieszczęście. Mimo to zachowuje optymizm i liczy na odrobinę kolorów. Chmury jednak nie zamierzają wisieć nad nią na zawsze. Wkrótce w jej życiu pojawia się dziadek oraz jej biologiczny ojciec, którego nigdy nie poznała. Czy dzięki nowym członkom rodziny Dorota będzie wreszcie szczęśliwa? A może wywoła to kolejne problemy?

"Królowa gwiazd" Agnieszka Walczak-Chojecka Wydawnictwo Edipresse Książki

Życie młodych aktorek: Malwiny, Dominiki, Klaudii i Miśki nie przypomina kolorowego filmu. Dziewczyny postanawiają jednak zawalczyć o swoją przyszłość i udają się na festiwal filmowy na Maltę, by zdobyć rolę u znanego reżysera. W Drużynie Gwiazd szybko dochodzi do rozłamu. Rola jest jedna, a urokowi Zorana Mrvicia trudno się oprzeć.Tymczasem, reżyser też ma swój cel. Chce dzięki Polkom dostać się na zjazd tajnego, wpływowego zakonu, by przedstawić mu niezwykłe odkrycie swojego brata genetyka. Aktorki łatwo dają się wciągnąć w tę grę. Pod gorącym niebem, wśród niezwykłych zabytków Valletty, przekraczają moralne granice.

Co jednak zrobią, gdy na horyzoncie pojawi się wspólny wróg, a jednej z nich zagrozi niebezpieczeństwo? Czy przyjaźń okaże się silniejsza od zawodowych ambicji?

"Listy sprzed lat"(okładka miękka) Roma J.Fiszer , Wydawnictwo Edipresse Książki

Dramatyczne okoliczności powodują, że Iwonie i Ewie, po latach wzajemnej niechęci, udaje się odbudować przyjaźń, a skrywana dotąd w listach sprzed lat, wielka tajemnica jednej z nich, wreszcie wychodzi na jaw. Dzięki sile przyjaźni, powraca odwaga by zawalczyć o siebie, uwolnić się od wcześniejszych złych wyborów. Odwaga, by spróbować podążyć drogą wielkiego uniesienia z młodości… Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawia, że w życiu Iwony pojawia się mężczyzna sprzed lat. Ten sam, o którym dotąd odważała się tylko śnić, ukradkiem zaglądać w przechowywane od niego listy, powraca niczym książę z bajki...

KONKURS został rozstrzygnięty!

Laureatów naszego konkursu poinformowaliśmy e-mailem o sposobie odbioru książek.