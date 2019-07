Książki na wakacje. Jaka lektura sprawi nam latem przyjemność? [KONKURS]

Co wybieracie na wakacyjną lekturę?

* „Byłem żałosnym dupkiem” to książka dla każdego, kto wie doskonale co to czarna rozpacz, przeklinał dzień swoich narodzin, przeżył zawód miłosny, wie czym jest klęska zawodowa i zmaga się z niepewnością. Dla każdego, kto czasem czuł się jak... żałosny dupek.

* Mówimy: „Jak z Barei” i „Bareja wiecznie żywy”, dialogi z Misia czy "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" weszły do potocznego języka, a kadry z tych filmów pojawiają się w internetowych memach komentujących działania polityków. Poprzez anegdoty, wspomnienia rodziny i znajomych, cytaty z prasy, Rafał Dajbor w książce pt. Jak u Barei czyli kto to powiedział? odtwarza ich biografie i odkrywa kulisy powstania kultowych scen kina Barei.

* Ludzie niewiele mogą o nim powiedzieć, za to wszyscy pamiętają, czym jeździł. Dobre samochody, kobiety i garnitury szyte na miarę – tego ma sporo, i tylko filmów niewiele..."Ford. Reżyser" czyli tytułowy Aleksander Ford na świat przychodzi jako Mosze Lifszyc. Ucieka przed nędzą pracy w fabryce, napędza go ambicja i wiara w siebie.

UWAGA KONKURS!

Mamy od obu wydawnictw - Wydawnictwa Krytyki Politycznej i wydawnictwa HarperCollins po 3 egzemplarze każdej z książek. Jak je zdobyć? Wystarczy podać tytuł książki, jaką chcielibyście otrzymać z uzasadnieniem. . Może to być np. jakiś znany cytat z Barei lub szokujący fakt z życia Aleksandra Forda albo po prostu napiszcie czy ogarniała Was kiedyś "czarna rozpacz"?

Odpowiedź należy przesłać na adres: g.pietrzak@prasa.gda.pl z dopiskiem " Lektura na wakacje". Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska i miejsca zamieszkania.

Uwaga! Książek nie wysyłamy!