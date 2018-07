Mamy dzisiaj dla naszych internautów wzruszającą, prawdziwą opowieść o przyjaźni znanego maratończyka Diona Leonarda i Gobi – bezdomnego pieska, który przebiegł z nim Maraton Piasków oraz pełną emocji "Druga miłość" królowej światowego romansu Nory Roberts. A na deser - Sarah Morgan i jej "Cud na Piątej Alei".

ma na koncie ponad sto sześćdziesiąt powieści przetłumaczonych na dwadzieścia pięć języków. Uznawana jest za królową romansu. Jest laureatką wielu literackich nagród, a jej książki zajmują czołowe miejsca na listach bestsellerów. Czytelnicy cenią ja za świetną konstrukcję powieści oraz umiejętne łączenie wątków romansowych i sensacyjnych.Spence Kimball, znany kompozytor, ma dość dziennikarzy i licznych obowiązków towarzyskich. Ucieka z Nowego Jorku i podejmuje pracę w szkole muzycznej w małym mieście. Kiedy poznaje Nataszę, właścicielkę sklepu z zabawkami, jest nie tylko oszołomiony jej urodą, ale od razu wyczuwa w niej bratnią duszę. Próbuje umówić się z nią na randkę, niestety Natasza traktuje go z dystansem, a nawet wrogo. Tyle że Spence potrafi być bardzo uparty.Gdy Sydney odziedziczyła majątek po dziadku, wszyscy oczekiwali, że będzie nadal spędzać czas na zakupach i podróżach. Jednak ona ma dość próżniaczego życia i chociaż brakuje jej doświadczenia, staje na czele rodzinnej firmy. Niewielu wierzy w jej sukces, nieoczekiwanego wsparcia udziela jej jeden z kontrahentów, rzeźbiarz Michaił Stanislaski. Chłodna i zawsze elegancka Sydney zupełnie zawróciła mu w głowie, mimo że początek ich znajomości zupełnie na to nie wskazywał.uważa, że romanse to najbardziej satysfakcjonująca z rozrywek. Jej powieści są optymistyczne, za co często dostaje podziękowania od swoich czytelniczek. W swojej pracy łączy biznes z przyjemnością. Krytycy określają jej powieści mianem „seksownych i pełnych akcji”.Eva, nieuleczalna romantyczka, patrzy na życie przez różowe okulary i wierzy w szczęśliwe zakończenia. Jednak czasem nawet jej jest smutno. Po śmierci babki nie ma już żadnej rodziny i ciągle nie może znaleźć prawdziwej miłości, choć jej przyjaciółki dawno odszukały swoje połówki. Do tego nadchodzi Boże Narodzenie, a to trudny czas dla samotnych.W liście do Świętego Mikołaja prosi więc o romans. Zbieg okoliczności sprawia, że śnieżyca nad Nowym Jorkiem więzi ją w jednym mieszkaniu z cynicznym i przepełnionym pesymizmem autorem kryminałów, których Eva nie cierpi. Wydaje się, że nie mogła trafić gorzej…Przebiegła z nim sto dwadzieścia cztery kilometry przez pustynię. Razem pokonywali wszystkie przeszkody, spali w jednym namiocie i dzielili się posiłkami. Nie wygrali maratonu, ale zyskali o wiele cenniejszą nagrodę – siebie.Gdy potem zgubiła się w labiryncie gwarnych ulic jednego z chińskich miast, Dion wszczął poszukiwania. Szukał z pomocą obcych ludzi, telewizji i mediów społecznościowych. Jego upór i determinacja sprawiły, że wkrótce mały piesek o wielkim sercu zamieszkał w jego domu na stałe.Wzruszająca, prawdziwa opowieść o przyjaźni znanego maratończyka Diona Leonarda i Gobi – bezdomnego pieska, który przebiegł z nim Maraton Piasków.Mamy od wydawnictwa HarperCollins trzy zestawy opisanych wyżej książek. Jak zdobyć książki na wakacje? Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:Podpowiedzi szukajcie na stronie:Odpowiedź należy przesłać na adres: g.pietrzak@prasa.gda.pl z dopiskiem "Książki na wakacje" Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska i miejsca zamieszkania.Na odpowiedzi czekamyJeszcze tego samego dnia rozdamy nagrody. Laureatów naszego konkursu poinformujemy e-mailem o sposobie odbioru książki.