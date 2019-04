Książki o Harrym Poterze na stosie: Rybnicki Alarm Smogowy zawiadamia prokuraturę ZDJĘCIA

§ 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)

Użyte w tym przepisie słowo ,,usuwa” , bez wątpienia oznacza ,,pozbywa się”.

Zawarty w przepisie zwrot "może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka" rozumieć należy jako sprowadzenie realnego i konkretnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka, przy czym zagrożenie to nie musi mieć charakteru bezpośredniego. Przepis w tym zakresie jest przestępstwem formalnym. Wystarczy, że narażenie życia lub zdrowia człowieka na niebezpieczeństwo, wystąpi potencjalnie. Odpowiedzialności karnej podlega sprawca, którego postępowanie z odpadami doprowadziło do zagrożenia życia lub zdrowia człowieka, co oznacza, że nie musi wystąpić żaden przypadek śmiertelny ani skutkujący rozstrojem zdrowia.

- Szkodliwość procederu spalania odpadów w poza spalarniami odpadów jest powszechnie znana i nie wymaga dowodu. Zasady postępowania z odpadami uregulowane są w ustawie o odpadach, a termiczne przekształcanie odpadów dozwolone jest wyłącznie w spalarniach lub współspalarniach - informuje Stowarzyszenie Rybnicki Alarm Smogowy.

W opisanym przypadku , jak wynika z doniesień Portalu spalane były: plastik, parasolki, figurki z lakierowanego i malowanego drewna, książki z kolorowymi okładkami, a termiczne przekształcanie takich odpadów jest źródłem emisji toksycznych substancji, których rodzaj i ilość powinien ustalić biegły - zauważa Stowarzyszenie Rybnicki Alarm Smogowy.

Miejsce, gdzie spalane były odpady znajduje się w rejonie zabudowy budynkami wielorodzinnymi (tak wynika ze zdjęć ze stron Fundacji SMS Z NIEBA) a trujące spaliny wdychały m.in. dzieci – prawdopodobnie ministranci, a zatem w ocenie stowarzyszenia zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 183 par. 1 kk i uzasadnione jest wszczęcie postępowania przygotowawczego w celu ustalenia, czy popełniono przestępstwo - informuje Zdzisław Kuczma ze Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy.

