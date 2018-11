Książki pod choinkę. Co warto przeczytać lub polecić innym? [konkurs]

Mamy do rozdania:

"Czerwony alarm" James Patterson, Marshall Karp

„Magia uczuć” Diana Palmer

„Kolor samotności” Rhiannon Navin

"Kruk" Piotr Górski

"Raj nie istnieje "Michael Robotham

"Spacer na krawędzi" Sherri Smith

Kliknij w zdjęcie i przeczytaj o czym są te powieści, wydane przez Wydawnictwo: HarperCollins Polska pod patronatem Lubimyczytac.pl.

UWAGA KONKURS

Wydawnictwo: HarperCollins Polska przekazało nam po trzy egzemplarze każdej z książek. Jak je zdobyć? Wystarczy podać tytuł książki, jaką chcielibyście otrzymać.

Odpowiedź należy przesłać na adres: g.pietrzak@prasa.gda.pl z dopiskiem: Książka pod choinkę. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska i miejsca zamieszkania.

Uwaga! Książek nie wysyłamy!

Na odpowiedzi czekamy do 22 listopada do godz. 15.00. Jeszcze tego samego dnia rozdamy nagrody. Laureatów naszego konkursu poinformujemy e-mailem o sposobie odbioru książki.

Zapraszamy do udziału w konkursie!