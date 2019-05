KSW 49. Szalona radość, łzy i piękne ring girls. Tak było w przeszłości w Ergo Arenie [zdjęcia]

KSW 49. MMA. Ergo Arena. Przed nami gala KSW 49 (sobota, 18.05.2019, początek gali o godz. 19). W Ergo Arenie zobaczymy m.in. doskonale znanych kibicom MMA w Polsce, Karola Bedorfa i Michała Materlę. W poprzednich latach zawodnicy ci mieli już okazję bić się w gdańsko-sopockim obiekcie. Podobnie zresztą jak wielu innych wojowników, w tym Mariusz Pudzianowski. Organizatorzy dbali jednak też o to, by kibicom chwile umilały ring girls. Przypomnijmy sobie piękne chwile, ale i te pełne łez. Zapraszamy do obejrzenia galerii z gal KSW w Ergo Arenie!

