KSW 49. W Ergo Arenie odbyło się oficjalne ważenie. Zobacz zdjęcia i wyniki

Pozostałe walki:

120,2 kg: Karol Bedorf (117,9) vs Damian Grabowski (120,1)

74 kg: Artur Sowiński (73,7) vs Norman Parke (73,9)

120,2 kg: Erko Jun (95,2) vs Akop Szostak (101,4)

95 kg: Thiago Silva (94,2) vs Martin Zawada (93,3)

61,2 kg: Antun Racic (61,3) vs Paweł Polityło (61,7)

120,2 kg: Michał Andryszak (116,4) vs Luis Henrique (115,4)

70,3 kg: Leszek Krakowski (70,8) vs Michael Dubois (70,5)

CZYTAJ TAKŻE: KSW 49. Materla musi chronić wątrobę. Kiedy gala? Bilety. Za darmo czy PPV? Transmisja w TV i stream online. Karta walk - Bedorf, Grabowski

Akop Szostak przed walką z Erko Junem: Chcę wyjść i mu dopier..., a on myśli o tym, że przejmie moich fanów