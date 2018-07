Kto musi płacić abonament RTV? Czy mogą skontrolować Cię w Twoim domu? Ile wynoszą kary za jego niepłacenie? To musisz wiedzieć o abonamencie RTV! Ciąg dalszy tekstu poniżej.

Osoby, które skończyły 75 lat, nie muszą płacić abonamentu RTV, podobnie kombatanci oraz osoby posiadające prawo do emerytury. W tym celu konieczne jest specjalne zaświadczenie. Osoby fizyczne uiszczają jedną opłatę abonamentową (radiową, telewizyjną lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie.Dokonują jej specjalnie upoważnieni do tego pracownicy Poczty Polskiej, którzy legitymują się odpowiednim dokumentem. Kara za niepłacenie abonamentu RTV w przypadku posiadania odbiornika radiowego wynosi 210 złotych. W przypadku telewizora jest to kwota 681 złotych. Trzeba tu zaznaczyć, że niekorzystanie z posiadanego w domu odbiornika nie zwalnia z płacenia abonamentu RTV. Można próbować się bronić, jeśli telewizor jest odłączony od prądu i nie ma podłączonej anteny - ale warto mieć świadomość, że takie argumenty mogą nie przekonać kontrolera. Jeśli nie płacisz abonamentu, egzekwowanie zadłużenia nastąpi w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.Opłat za abonament można dokonać w każdej placówce pocztowej oraz korzystając z bankowości. Ważne jednak jest to, że wpłat z tytułu abonamentu RTV należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta. Opłatę za abonament RTV uiszcza się do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.W planach jest całkowite zniesienie abonamenty RTV. Ma go jednak zastąpić opłata w wysokości około 15 złotych do każdego rachunku za energię elektryczną.