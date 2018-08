Polski Związek Piłki Nożnej podał obsadę sędziowską trzeciej kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Lechia Gdańsk zagra z Legią w Warszawie, a Arka Gdynia - także na wyjeździe - z Cracovią.

Z trójmiejskich zespołów jako pierwsi mecz w trzeciej kolejce rozegrają piłkarze Lechii Gdańsk. Biało-zieloni zmierzą się w Warszawie z Legią, a spotkanie z mistrzami Polski rozpocznie się w sobotę (4 sierpnia) o godzinie 20.30. Ten mecz sędziować będzie Tomasz Musiał z Krakowa. Dla Musiała to trzeci mecz w tym sezonie. W dwóch poprzednich w ogóle nie pokazał żółtych i czerwonych kartek oraz podyktował jeden rzut karny. Arbitrem VAR będzie Szymon Marciniak z Płocka, który w poprzedniej kolejce sędziował Lechii spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Marciniak został za to nagrodzony przez UEFA i poprowadzi mecz o Superpuchar Europy pomiędzy Realem Madryt i Atletico Madryt.



Arka Gdynia o ligowe punkty będzie walczyć na wyjeździe z Cracovią, a to spotkanie zostało zaplanowane na poniedziałek (6 sierpnia) na godzinę 18. Ten mecz sędziować będzie Paweł Raczkowski z Warszawy. Ten arbiter prowadził jak dotąd w tym sezonie tylko jeden mecz, w którym pokazał dwie żółte kartki. Nie sięgnął ani razu po kartkę czerwoną i nie podyktował rzut karnego. Sędzią VAR w Krakowie będzie Paweł Gil z Lublina.



Program 3 kolejki



3 sierpnia (piątek)



Wisła Płock - Korona Kielce, godz. 18, sędzia: Łukasz Szczech (Warszawa)

Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Szczecin, godz. 20:30, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)



4 sierpnia (sobota)



Piast Gliwice - Zagłębie Lubin, godz. 18, sędzia: Paweł Gil (Lublin)

Legia Warszawa - Lechia Gdańsk, godz. 20:30, sędzia: Tomasz Musiał (Kraków)



5 sierpnia (niedziela)



Śląsk Wrocław - Lech Poznań, godz. 15:30, sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków, godz. 18, sędzia: Szymon Marciniak (Płock)

Miedź Legnica - Górnik Zabrze, godz. 18, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)



6 sierpnia (poniedziałek)



Cracovia - Arka Gdynia, godz. 18, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)



