Kto rywalem Lechii Gdańsk w Lidze Europy? Na biało-zielonych czekają wymagający rywale w drugiej rundzie kwalifikacyjnej

Lechii nie było w europejskich pucharach od 36 lat, a to oznacza, że biało-zieloni pojawią się w Lidze Europy z współczynnikiem krajowym, który jest niski. To oznacza, że podopieczni trenera Piotra Stokowca nie mają żadnych szans na rozstawienie w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Biało-zieloni muszą przygotować się zatem na starcie z wymagającym rywalem i przygotować się na twardą walkę o awans do trzeciej rundy.

Biało-zieloni mogą trafić na rywala z najwyższej półki, a takim z pewnością byłby któryś ze zespołów - AS Roma, Espanyol Barcelona czy Eintracht Frankfurt. Można mieć w losowaniu też znacznie więcej szczęścia i zmierzyć się z Żalgirisem Wilno. To z pewnością byłby przeciwnik w zasięgu podopiecznych trenera Stokowca. Nie zmienia to faktu, że bez względu na rywala, kibiców w Gdańsku czeka duża atrakcja w postaci rywalizacji w kwalifikacjach Ligi Europy, a na przeciwnika trzeba poczekać do losowania. Na liście potencjalnych rywali jest też Partizan Belgrad. Z tym zespołem rywalizowało Zagłębie Lubin, kiedy jego trenerem był Stokowiec i po emocjonującej rywalizacji awansowało lepiej wykonując rzuty karne.

Mecze drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy zostały wyznaczone na 25 lipca i 1 sierpnia.

Potencjalni rywale Lechii

Espanyol Barcelona, Eintracht Frankfurt, Steaua Bukareszt, Malmö FF, Partizan Belgrad, Royal Antwerp, Wolverhampton Wanderers, AS Roma, Molde FK, Apollon, Hapoel Beer Szewa, RC Strasbourg, FK Mariupol, AZ Alkmaar, Arsenał Tuła, Vitoria Guimaraes, Videoton, Dinamo Mińsk, Spartak Trnava, AEK Larnaka, Hajduk Split, Sturm Graz, Vitesse Arnhem, Malatyaspor, FK Qabala, Żalgiris Wilno, FK Jablonec, Banik Ostrawa, Atromitos Ateny, Aris Saloniki, Aberdeen FC, NK Osijek, Esbjerg, Broendby Kopenhaga, FC Luzern, Glasgow Rangers