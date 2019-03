Kto wyremontuje dworzec w Gdańsku? 100-110 mln zł za remont budynku. W kolejnym przetargu zgłosiły się dwie firmy

Tym razem szanse, że wykonawca zostanie wybrany są większe, bowiem Budimex w przetargowym wyścigu zyskał konkurenta, a w międzyczasie także (w grudniu) PKP SA dostały spory unijny zastrzyk finansowy na swoje dworcowe inwestycje.

W prowadzonym obecnie postępowaniu Budimex zgłosił się ponownie, tym razem obniżając swoje wymagania finansowe do nieco ponad 109 mln zł. Jeszcze korzystniejszą finansowo ofertę - ok. 100 mln zł zaproponował jednak Mostostal Warszawa. Mimo to obie propozycje wciąż przekraczają zakładany przez PKP budżet - 83 mln zł. Przebudowa gmachu gdańskiego dworca wpisana jest jednak w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku, czyli jednym z flagowych projektów infrastrukturalnych rządu. Brakująca kwota powinna się zatem znaleźć. Jeśli wykonawcę uda się tym razem wybrać, to są duże szanse że prace budowlane wystartują w przyszłym roku. Wpierw (do stycznia) musi się jednak zakończyć trwająca modernizacja peronów dalekobieżnych i przydworcowych przejść podziemnych.