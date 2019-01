Ktoś powiesił psa na drzewie niedaleko ulicy Bartniczej w Gdańsku. Policja szuka świadków [zdjęcia]

AKTUALIZACJA 16.10

Do redakcji Onetu napisał pan Andrzej, gdański biznesmen: (...)Jestem oburzony takim bestialstwem. Chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy, by sprawcy tych bestialskich czynów nie uniknęli kary.

Pan Andrzej i jego małżonka postanowili przyznać po 1000 złotych nagrody za wskazanie zabójców obu psów.

Ten mejl trafił też na skrzynkę gdańskiej policji. Jak podaje portal, ofiarodawcy nagrody napisali w nim m.in.: "Jako miłośnicy zwierząt nie wyobrażamy sobie by osoby odpowiedzialne za te okropne czyny mogły bez poniesienia najsurowszych konsekwencji spokojnie chodzić po tym świecie".

Wcześniej pisaliśmy:

„Czy komuś nie zaginął taki pies,albo kojarzy osobę, która takiego posiadała? GDAŃSK (koło starej mleczarni) Sprawa zgłoszona na policję” - czytamy we wpisie umieszczonym w grupie zajmującej się zaginionymi i odnalezionymi zwierzętami w Trójmieście na popularnym portalu społecznościowym. Drastyczne zdjęcia towarzyszące wpisowi uruchomiły lawinę emocjonalnych komentarzy internautów, a policja potwierdza, że bada sprawę.