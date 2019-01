Kuba Badach w Gdańsku. Trasa koncertowa pod hasłem Back to School

Kuba Badach - wokalista, instrumentalista, kompozytor, aranżer, producent muzyczny; lider zespołu Poluzjanci oraz członek grupy The Globetrotters. W 1988, nagrał płytę z kolędami napisanymi specjalnie dla niego przez Wiesława Pieregorólkę, Jerzego Siemasza i Jacka Cygana. W 1996 rozpoczął edukację na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie wokalnej, której jest absolwentem. Zdobywca nagrody Fryderyk 2011 i 2012 w kategorii Wokalista Roku. Od początku poszukiwaniu własnej artystycznej drogi towarzyszyły Kubie sprzyjające okoliczności. Jako niespełna dwunastolatek dołączył do międzynarodowego zespołu musicalu "Peace Child". Kilka miesięcy później dzięki staraniom p. Ewy Sokołowskiej towarzyszył występom muzyków Big Bandu Wiesława Pieregorólki, śpiewając m.in z Mieczysławem Szcześniakiem, Ryszardem Rynkowskim i Andrzejem Zauchą.

„MaBaSo” to projekt wibrafonisty elektrycznego-Bernarda Maseli. Tworzą go kontrabasista oraz basista elektryczny Michał Barański oraz słowacki perkusista, obecnie mieszkający w Pradze –Dano Soltis.

Zbierając doświadczenia w zespole Walk Away, Music Painters, The Globetrotters czy wreszcie od trzech lat jako członek kwartetu amerykańskiego gitarzysty Deana Browna, Bernard postanowił stworzyć trio które będzie realizowało jego autorską wizję elektrycznego jazzu. On sam mówi "od zawsze uważałem że fusion nie musi być realizowane według zamkniętego schematu "wolno-szybko, cicho-głośno", że może również wykorzystywać wszystkie zdobycze współczesnego akustycznego jazzu". Takie właśnie jest MaBaSo gdzie od strony konstrukcyjnej, aranżacyjnej i brzmieniowej muzycy wykorzystują charakterystyczne elementy elektrycznego "fusion" z mocnymi wpływami muzyki R&B, soul czy funky lecz już w warstwie harmoniczno-melodycznej i w sposobie rozgrywania partii solowych mamy do czynienia z myśleniem wywodzącym się w linii prostej z akustycznego jazzu.

Kuba Badach + MaBaSo - Back to School - 18 listopada 2018 (niedziela), godz. 19:00

Stary Maneż, ul. Słowackiego 23, Gdańsk

Bilety w cenach: 69 zł (strefa C), 99 zł (strefa B), 129 zł (strefa A) [miejsca siedzące]

