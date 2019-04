Kuchenne Rewolucje z Pomorza. Dziś emisja odcinka!

Kuchenne Rewolucje w Tczewie. Pierogarnia zamieniła się w Kociewskie Jadło

Opis odcinka TVN, czwartek 18.04.2019

Zanim Asia została właścicielką „Pierogarni”, przez 3 lata z sukcesem prowadziła własne bistro. Przejęcie kolejnego lokalu wiązało się ze złym stanem zdrowia właścicieli, którzy nie byli w stanie dalej utrzymać restauracji. Wszystko wskazywało na to, że jest to dochodowy i kwitnący biznes. Asia przejęła lokal z pracownicami, całym wyposażeniem i recepturami na pierogi. Szybko jednak przekonała się, że decyzja o prowadzeniu nowej restauracji nie była rozsądna.

Stałe koszty utrzymania oraz zobowiązania finansowe wobec poprzednich właścicieli znacznie przekraczają bowiem dochód z „Pierogarni”. Mimo zmian w wystroju i dołożenia do karty lokalnych potraw nadal nie widać poprawy sytuacji. Tym samym Asia utrzymuje się ze swojego bistro, ale i to powoli przestaje wystarczać. Przed zamknięciem interesu powstrzymują ją zatrudnieni pracownicy. Wraz z nimi właścicielka wezwała na ratunek Magdę Gessler.

Kociewskie Jadło w Tczewie. MENU po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler

Zielona zupa krem cukiniowo - porowa oraz tagliatelle z sosem szpinakowym

Zupa warzywna i makaron w sosie śmietanowym z boczkiem i serem gruyer

Żebro w miodzie i kapuśniak krem

Kuchenne Rewolucje w Tczewie. Pierogarnia zamieniła się w Kociewskie Jadło

Jak wcześniej pisał serwis tczew.naszemiasto.pl w lokalu dominują potrawy kuchni kociewskiej. Wybór z jednej strony nie jest zaskakujący, bo w wielu poprzednich rewolucjach Magda Gessler stawiała na rozwiązania rodem z lokalnych kuchni, ale z drugiej strony, przed czterema laty sama przyznawała, że nie zna dań z Kociewia. Widać, że restauratorka odrobiła tę lekcję.

- Szczerze mówiąc nie znam kuchni kociewskiej - przyznała w 2014 r. Magda Gessler. - Ale nie zna jej też sporo mieszkańców Tczewa, co wywnioskowałam po rozmowach z nimi. Gdy pytałam, co gotują w swoich domach, najczęściej słyszałam o kurczakach i kotletach. Trochę to wina globalizacji, a trochę komuny. Szkoda, że ludzie nie kultywują rodzimych tradycji. Na pewno siłą pomorskiej kuchni są lokalni dostawcy. Macie świetną gęsinę i ryby z czystych jezior oraz z Bałtyku.

W nowej karcie pojawił się m. in. śledź po kociewsku, przygotowany pod okiem pań z lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich z Krystyną Gierszewską z Lignów Szlacheckich, znaną popularyzatorką kuchni kociewskiej.

Klienci mogą posmakować rosołu w nowej odsłonie, a w karcie pozostaną również chwalone dotąd pierogi. Zmienił się także wystrój lokalu, w którym odtąd dominują kociewskie wzory i akcenty.

Przypomnijmy, że znana restauratorka gościła już w Tczewie w maju 2014 r., kiedy przeprowadziła rewolucję w Restauracji „Milenium” na osiedlu Suchostrzygi. Restauracja „Milenium” zamieniła się ostatecznie w „Mio Angel”, której specjalnością stały się pizze diabelska oraz anielska. Dzisiaj jednak próżno szukać tego miejsca na liście tczewskich restauracji. Jej właściciel zdecydował się na działalność garmażeryjną, co miała zasugerować sama Magda Gessler.