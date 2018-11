Kupujesz auto? Bez tego możesz wpakować się w kłopoty i niekończące się wydatki! Sprawdź, na co uważać przy zakupie samochodu

Kupowanie używanego samochodu to długotrwały proces – na rynku jest mnóstwo ofert, ale większość jest mocno naciągana i niewiele warta. Kiedy jednak już przebrniemy przez setki ogłoszeń, wykonamy kilkanaście telefonów, obejrzymy kilka egzemplarzy i znajdziemy jeden, który wyjątkowo nas zainteresuje, to jeszcze nie koniec poszukiwań. Przed spisaniem umowy powinniśmy bowiem sprawdzić kilka rzeczy, które pozwolą nam zaoszczędzić sporo wydatków, problemów i stresu. Zobacz, na co musisz zwrócić uwagę!