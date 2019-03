"Kurier", film o Nowaku-Jeziorańskim, już gotowy. "Polacy mogą robić filmy o superbohaterach. Nie musimy ich zmyślać"

15 marca premierę będzie miał film " Kurier ". Obraz wyreżyserowany przez Władysława Pasikowskiego („Jack Strong” ,„Pitbull. Ostatni pies”) opowiada o niebezpiecznej, samotnej misji Jeziorańskiego. Misji, która miała zdecydować nie tylko o losach Polski, ale i II wojny światowej . To sensacyjna historia szpiegowska z wartką akcją. Wciągająca i do bólu autentyczna.

"Nikt nie rodzi się bohaterem"

Podczas pokazu premierowego "Kuriera" rozmawialiśmy z dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego i producentem filmu, Janem Ołdakowskim. Nie ukrywał, że jest zadowolony z efektów pracy całej ekipy filmowej.

Jestem dumny z tego filmu, bo jest wiarygodny. Udało nam się to za relatywnie niewielkie - jak na taką produkcję - pieniądze. Wyłożyliśmy 17, 5 mln złotych. Mamy scenografię, która odpowiada realnemu światu. Rzeczy, które noszą bohaterowie to rzeczy niemal wyjęte z epoki. Przede wszystkim udało nam się zrobić film, który opowiada historię wyjątkowego bohatera. Bohatera, którego stworzyły czasy, w jakich przyszło mu żyć. Bohatera, który nie jest idealny, ale jego ludzkie słabostki sprawiają jedynie, że bardziej się z nim utożsamiamy. Patrząc na niego widzimy, że aby stać się kimś wyjątkowym trzeba być zdeterminowanym, heroicznym, odważnym. Nie rodzimy się bohaterami - mówi nam Ołdakowski. - To postać warta naśladowania - dodaje.

Zdaniem Ołdakowskiego, warto przenosić podobne historie na ekran. O Jeziorańskim wciąż wiemy niewiele. - Jest to postać wciąż nieznana, kojarzona znacznie bardziej z okresem Radia Wolna Europa. Poza dobrą rozrywką, na jaką mogą liczyć widzowie "Kuriera" chcieliśmy, aby film stał się pretekstem do dyskusji, czym jest Polska historia, ale też czym jest bohaterstwo. I w czasach wojny i w czasach pokoju - podkreśla Ołdakowski dodając: My, Polacy, możemy robić filmy o superbohaterach, których nie musimy zmyślać. Oni istnieli naprawdę.

