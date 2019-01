Lądowisko helikoptera i Centrum Urazowe dla Dzieci w Gdańsku już otwarte. To inwestycje Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku [zdjęcia]

Szybką diagnozę i wielospecjalistyczne leczenie najmłodszych pacjentów zapewnić ma Centrum Urazowe dla Dzieci (CUD) uruchomione wczoraj w placówce przy Nowych Ogrodach.

Z kolei lądowisko dla śmigłowców ułatwić ma zadania Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, które dotąd lądować musiało bezpośrednio na jezdni skrzyżowania ulic 3-Maja z Armii Krajowej, lub wieźć poszkodowanych do „Kopernika” karetkami z lądowisk przy szpitalu na Zaspie czy przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

- Chcę wszystkim państwowym służbom, które uzgadniały proces inwestycji, za to bardzo podziękować, bo dzisiaj widzimy tylko efekt, a wiem, że trzeba było pokonać sporo formalności, żeby zlokalizować w centrum miasta takie właśnie lądowisko - powiedział dziennikarzom Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Warto też powiedzieć o tym, że w ramach tego projektu zostało przygotowane Centrum Urazowe dla Dzieci. Mamy taką informację ze strony Szpitala im. M. Kopernika, że tylko od stycznia do końca września szpital na Nowych Ogrodach przyjął 19 800 pacjentów do 18. roku życia - dodał.

Lądowisko, zlokalizowane na 22-metrowej wieży, z której windą zjechać można na Szpitalny Oddział Ratunkowy, ma kształt kwadratu o boku długości 21 metrów. Kosztowało ponad 6 mln zł, a kolejne 3,5 mln zł trzeba było przeznaczyć na budowę CUD.

Ogółem 8 mln zł na te inwestycje pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Samorząd województwa pomorskiego „dorzucił” 600 tys. zł, a szpital prawie 1,3 mln zł.

Zobacz także:

Nowy sprzęt w szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim: