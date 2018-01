Koncertowa wiosna właśnie wzbogaciła się o dwa wyjątkowe wydarzenia. W kwietniu Lady Pank zagra dwa koncerty z orkiestrą symfoniczną - 15 kwietnia w Warszawie i 19 kwietnia w Gdyni.

15.04.2018 Warszawa, Hala Torwar

19.04.2018 Gdynia, Gdynia Arena

Lady Pank „Symfonicznie" to wyjątkowe wydawnictwo kultowej polskiej, rockowej grupy, oraz cykl wyjątkowych koncertów z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej!Na dwóch płytach grupy Lady Pank znalazło się 20 największych przebojów grupy, zarejestrowanych podczas jubileuszowych koncertów zespołu w Sali Kongresowej oraz katowickim Spodku, gdzie zespół wystąpił z towarzyszeniem Orkiestry Symfoników Gdańskich pod dyrekcją Andrzeja Szczypiorskiego. Utwory Lady Pank w symfonicznych aranżacjach poprzeplatane są przebojami muzyki klasycznej.- Zamysł był taki: wybrać przeboje muzyki klasycznej, które można by jakoś skonfrontować z przebojami Lady Pank - mówi szef symfoników, Andrzej Szczypiorski.Pomysł narodził się w 2008 roku, kiedy to zespół Lady Pank pierwszy raz zagrał z Orkiestrą Symfoników Gdańskich, w ramach Gdańskiego Widowiska Nocy Świętojańskiej. Aranżacje wszystkich utworów zrobił Marcin Szczypiorski (wiolonczelista Orkiestry Symfoników Gdańskich i Opery Bałtyckiej), który tak opisuje pracę nad płytą: - Do każdego z utworów z repertuaru Lady Pank staraliśmy się podejść inaczej. W „Kryzysowej narzeczonej” czy w „Zostawcie Titanica”, o doborze wstępu zadecydowała treść tekstu piosenki. Dlatego do Kryzysowej narzeczonej pasowała nam Wesoła wdówka Lehara, a do „Titanica” – menuet Boccheriniego. Natomiast w „Zawsze tam gdzie ty” w miejscu, gdzie u Pucciniego w Messa di Gloria chór zaczyna śpiewać Kyrie, u nas wchodzi gitara Borysewicza.Również muzycy Lady Pank są zadowoleni ze współpracy z symfonikami. Na koncertach słychać, że wszyscy świetnie się bawimy - wspomina Janusz Panasewicz. I dodaje: - Zaśpiewałem kilka tysięcy normalnych koncertów, ale jak się pojawia ta potęga brzmienia, te smyki, bogate aranżacje… to robi się szczególny nastrój, tworzy się inna, równie fajna, jak na koncertach rockowych, atmosfera. Podczas koncertu w sali Kongresowej, już po drugim numerze było standing ovation i jak publiczność wstała to już stała przez dwie i pół godziny.Terminy koncertów:BILETY (MIEJSCA SIEDZĄCE):Kategoria I - 155 PLNKategoria II - 125 PLNKategoria III - 95 PLNKategoria IV - 65 PLN (tylko w Gdyni)do kupienia w kasie Klubu Stodoła (Warszawa ul. Batorego 10)Sprzedaż internetowa: stodola.pl, ticketclub.pl, ebilet.pl, eventim.pl, ticketmaster.pl, biletomat.pl, biletyna.pl