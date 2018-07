1 lipca weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ten akt prawny wprowadził dla wymienionej grupy uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej zgodnie ze wskazaniami medycznymi.



Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinny być udzielane osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.



Świadczenia we wszystkich zakresach rehabilitacji takim osobom udzielane powinny być w dniu zgłoszenia z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielenie takiego świadczenia nie jest możliwe. W takim przypadku świadczeniodawca powinien wyznaczyć uprzywilejowanemu pacjentowi inny termin (także poza kolejnością), który może wykraczać poza 7 dni roboczych.



Ustawa umożliwiła również osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności dostęp do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymogu uzyskania skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W odniesieniu do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej skierowania są w dalszym ciągu wymagane.



Skorzystanie ze szczególnych rozwiązań ustawowych wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia, to jest orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.



Szczegółowe informacje o uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności uzyskać można pod numerami czynnej przez 7 dni w tygodniu całodobowej infolinii Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:



801 002 246 – dla telefonów stacjonarnych



(58) 58 55 107 – dla telefonów stacjonarnych i komórkowych

