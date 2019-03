Lawendowe Wzgórze w Gdańsku: 100 mandatów w ciągu 2 dni. Kierowcy mają ciągle problemy z parkowaniem samochodów

159 interwencji, 94 mandaty na łączną kwotę 9330 zł, 93 blokady na koła, 34 pouczenia, 26 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia, 4 wnioski o ukaranie do sądu. To liczbowy bilans zeszłotygodniowej, dwudniowej akcji straży miejskiej na Lawendowym Wzgórzu.

Wzmożone kontrole były efektem licznych zgłoszeń mieszkańców, administratorów i zarządców wspólnot, którzy skarżyli się na kierowców, że łamią zasady obowiązujące w strefach zamieszkania oraz lekceważą znaki drogowe. Strażnicy już wcześniej podejmowali w tym rejonie wiele interwencji, a mimo to liczba zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania wciąż rosła.

Akcja przyniosła oczekiwane efekty. Po pierwszym dniu naszych działań liczba wykroczeń zmniejszyła się o połowę. Spotkaliśmy się również z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców, którym leży na sercu porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym - mówi Agnieszka Grabowska, zastępca komendanta ds. prewencji w gdańskiej SM.

Mieszkańcy osiedla Lawendowe Wzgórze pragną Panu podziękować za według nas słuszne, a zarazem skuteczne działania Straży Miejskiej w Gdańsku na naszym osiedlu. Pierwszego dnia działań strażników było widać już efekty. Kierowcy, którzy raz dostali mandat, a nie pouczenie, nie parkowali drugi raz na chodniku czy zakazach. Mieszkańcy wraz z dziećmi mogą teraz swobodnie iść chodnikiem na spacer czy do Przedszkola nr 68. Jeszcze raz dziękujemy Panie Prezydencie, jak i Panu Komendantowi Straży Miejskiej oraz wszystkim strażnikom, którzy pilnowali porządku w tym okresie za bardzo skuteczne działania. Prosimy, by za jakiś czas powtórzyć takie akcje, aby nie powtórzyła się z czasem historia zastawianych chodników - napisali mieszkańcy Lawendowego Wzgórza do wiceprezydenta Piotra Borawskiego któremu podlega SM.

Przypominamy, że pod koniec lutego na Głównym Mieście Straż w ciągu analogicznej, ale sześciodniowej akcji nałożyła blisko 400 mandatów na kwotę ponad 30 tys. zł. Nielegalnie parkujący kierowcy dalej muszą mieć się na baczności. Wzmożone kontrole będą kontynuowane w różnych częściach miasta, ale tym razem w przeciwieństwie do omawianych pierwszych dwóch akcji już bez zapowiedzi.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: